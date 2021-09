“Le troisième quart-temps a été inacceptable pour une équipe comme le Barça”

19/09/2021 à 16h17 CEST

L’entraîneur du Barça Sarunas Jasikevicius a indiqué, après la victoire subie au Palau Blaugrana contre l’UCM Murcia (85-78), que, la première partie de son équipe “a été très bonne“, mais “le troisième trimestre a été, encore une fois, inacceptable”.

“Nous en parlons beaucoup car c’est notre problème que nous avons depuis des années et nous continuerons à travailler pour l’améliorer”a ajouté l’entraîneur du Barça, assez bouleversé par ce qui s’est passé.

“Aujourd’hui, c’était le premier match de championnat et nous devions le gagner. Quoi qu’il en soit, je suis heureux car en général, nous avons eu trois très bons quarts-temps. bien que nous continuions dans notre ligne de donner des chambres, donner des avantages, tout donner et il semble que nous ayons supposé que ce serait comme ça et nous devons en souffrir », a précisé

« Tout peut être amélioré »

“Nous sommes ensemble depuis moins d’un mois et tout peut être amélioré. Aujourd’hui, au final, nous avons profité de leurs nombreuses fautes et nous sommes plutôt allés au poteau bas dans le dernier quart-temps, mais il faut faire avancer ces matchs et plus en début de saison », a-t-il déclaré.

“Les joueurs doivent apprendre que cela repart de zéro à chaque fois et que nous allons devoir souffrir et je souffre depuis vingt-trois ans de peur de perdre. et je fais toujours ce métier”, a conclu le Lituanien.