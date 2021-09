Le troisième tour de la Carabao Cup voit le bas de la Premier League jouer en direct sur talkSPORT

in

Liverpool cherchera à prolonger son incroyable course sur Norwich lorsqu’ils s’affronteront au troisième tour de la Coupe Carabao.

Mohamed Salah a marqué lors d’un match d’ouverture de Premier League pour la cinquième année consécutive lorsqu’il a affronté Norwich dans l’élite en août.

Salah était injouable contre Norwich City la dernière fois et a fait le livre des records du PL

Norwich a également perdu tous les matchs de championnat jusqu’à présent cette année, concédant 14 en seulement cinq matchs.

À l’autre bout du tableau, Liverpool est en tête avec Chelsea et reste invaincu.

Le score total de Liverpool contre Norwich depuis 2016 est de 13-5 en seulement quatre matchs.

Les Reds ont battu Norwich 3-0 à Carrow Road le mois dernier et les Canaries espèrent un grand changement dans ce match.

Norwich v Liverpool: commentaire talkSPORT

Le match de coupe aura lieu le mardi 21 septembre et débutera à 19h45.

La couverture complète de Carrow Road sera en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 19h.

Adrian Durham sera votre hôte et les commentaires viendront de Jim Proudfoot et de l’ancien attaquant de West Ham Dean Ashton.

talkSPORT vous apportera également des mises à jour sur les autres matchs de la Coupe Carabao de la nuit, notamment Watford contre Stoke, Manchester City contre Wycombe, QPR et Everton, Burnley contre Rochdale et Brentford contre Oldham Athletic.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Prochains commentaires talkSPORT

MARDI 21 SEPTEMBRE

Norwich v Liverpool – 19h45, troisième tour de la Carabao Cup – talkSPORT Fulham v Leeds – 19h45, troisième tour de la Carabao Cup – talkSPORT 2

MERCREDI 22 SEPTEMBRE

Manchester United v West Ham – 19h45, troisième tour de la Coupe Carabao – talkSPORT Chelsea v Aston Villa – 19h45, troisième tour de la Coupe Carabao – talkSPORT 2

VENDREDI 24 SEPTEMBRE

West Brom v QPR -20h00, Championnat – talkSPORT 2 EXCLUSIF

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Chelsea v Manchester City – 12h30, Premier League – talkSPORT EXCLUSIVE Manchester United v Aston Villa – 12h30, Premier League – talkSPORT 2 EXCLUSIVE Everton v Norwich – 15h00, Premier League – talkSPORT 2 EXCLUSIVE Brentford v Liverpool – 17 : 30, Premier League – talkSPORT EXCLUSIF

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Manchester United Women v Chelsea Women – 12h30, WSL – talkSPORT 2 Arsenal Women v Manchester City Women – 18h45, WSL – talkSPORT 2 Norwich v Liverpool: Actualités de l’équipe

Norwich a eu de bonnes nouvelles pour son équipe ce week-end avec le retour de Dimitris Giannoulis mais uniquement sur le banc.

Josh Sargent était également de retour après s’être blessé lors de la pause internationale et les deux semblent prêts à jouer contre Liverpool.

Cependant, Todd Cantwell a été exclu du match pour des raisons personnelles.

Pendant ce temps, Jurgen Klopp a quelques soucis de blessures, dont Thiago Alcantara qui sera absent de ses deux matches cette semaine en raison d’une blessure au mollet subie ce week-end.

Roberto Firmino reprendra l’entraînement cette semaine mais ne sera pas prêt pour le choc de Norwich mardi soir.

Trent Alexander-Arnold ne participera pas non plus au match de Norwich car la maladie l’a exclu du match de Crystal Palace, il devrait cependant revenir contre Brentford samedi.

. – .

Farke’s Norwich a été triste jusqu’à présent cette saison