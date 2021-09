Le troisième tour de la Coupe Carabao verra la revanche du choc dramatique de dimanche en Premier League

in

Manchester United portera son attention sur la Coupe Carabao en accueillant West Ham United à Old Trafford mercredi soir.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a connu un bon début de saison après avoir remporté quatre de ses cinq premiers matches en Premier League.

Solskjaer aura de grandes décisions à prendre avant le choc avec West Ham

Cela comprenait une victoire 2-1 sur les Hammers au stade de Londres dimanche.

Le match de haut niveau a connu une fin extrêmement dramatique alors que Mark Noble a raté un penalty de dernière minute après être sorti du banc juste pour le prendre.

Mais West Ham a également connu un bon début de campagne, se retrouvant en huitième position de la ligue et ils aimeraient bien courir en coupe.

Voici tout ce que vous devez savoir avant celui-ci.

De grandes choses sont attendues de West Ham de David Moyes à nouveau cette saison Manchester United v West Ham: commentaire talkSPORT

Ce match de troisième tour aura lieu le mercredi 22 septembre avec un coup d’envoi à 19h45.

Le concours sera diffusé en direct sur talkSPORT dans le cadre de GameDay Live avec Adrian Durham.

La couverture commencera à 19 heures avec des commentaires fournis par Sam Matterface et Andy Townsend.

Nous aurons également des mises à jour en direct de l’affrontement à Old Trafford sur le site Web de talkSPORT.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Lingard pourrait être titularisé contre les Hammers Manchester United contre West Ham: nouvelles de l’équipe

Ole Gunnar Solskjaer semble prêt à mélanger le peloton pour le choc de la Coupe Carabao mercredi soir.

Jesse Lingard viendra pour commencer, tandis que Dean Henderson pourrait avoir une opportunité à la place de David De Gea.

Eric Bailly, Victor Lindelof, Diogo Dalot, Donny van de Beek, Juan Mata et Anthony Martial seront également en lice pour figurer dans le onze de départ.

Pour West Ham, ils ont été stimulés par la nouvelle que Michail Antonio sera disponible après la suspension.

Arthur Masuaku se rapproche d’un retour en équipe première, mais Winston Reid semble sur le point de manquer en tant qu’absent à long terme.