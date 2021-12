Le troisième vaccin de rappel neutralise Omicron

Pfizer Inc. et BioNTech SE ont annoncé que les premières études en laboratoire montrent qu’une troisième dose de leur vaccin Covid-19 neutralise la variante Omicron. Ces résultats sont une excellente nouvelle au milieu des craintes d’une nouvelle variante qui sévit alors que la vie revient à une certaine normalité.

Extrait du communiqué de presse de Pfizer :

« Bien que deux doses du vaccin puissent encore offrir une protection contre une maladie grave causée par la souche Omicron, il ressort clairement de ces données préliminaires que la protection est améliorée avec une troisième dose de notre vaccin », a déclaré Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer. . « S’assurer que le plus grand nombre de personnes possible sont complètement vaccinés avec les deux premières séries de doses et un rappel reste le meilleur plan d’action pour empêcher la propagation de COVID-19. »

« Notre premier ensemble de données préliminaire indique qu’une troisième dose pourrait toujours offrir un niveau de protection suffisant contre les maladies de toute gravité causées par la variante Omicron », a déclaré Ugur Sahin, MD, PDG et co-fondateur de BioNTech. « De vastes campagnes de vaccination et de rappel à travers le monde pourraient nous aider à mieux protéger les gens partout et à traverser la saison hivernale. Nous continuons à travailler sur un vaccin adapté qui, selon nous, contribuera à induire un niveau élevé de protection contre la maladie COVID-19 induite par Omicron ainsi qu’une protection prolongée par rapport au vaccin actuel. »