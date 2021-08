Le Trophée Carranza revient après la suspension de l’édition 2020

in

08/04/2021

13:18 CEST

Le Trophée Carranza revient dans sa 66e édition après n’avoir pu se tenir en 2020 en raison de l’explosion des cas de Covid-19 en Espagne. L’Atlético de Madrid et Cadix s’affronteront dans un duel qui aurait dû se jouer l’été dernier. À cette occasion, le public reviendra au stade Nuevo Mirandilla après un peu moins d’un an et demi d’attente.

L’équipe de Cholo Simeone est le principal favori pour remporter le trophée, l’un des plus historiques du football espagnol. La compétition, qui a changé au fil des ans et a perdu de son attrait au détriment des grandes tournées, est conforme à une seule partie : celui qui remporte la victoire remportera aussi la coupe. L’équipe de Cadix arrive après avoir ajouté un total de trois défaites consécutives (0-2 contre Las Palmas, 0-2 contre le RCD Espanyol et 1-2 contre Almería).

Cadix d’Álvaro Cervera entame sa deuxième saison dans la Liga Santander après avoir facilement atteint sa permanence la saison dernière à son retour dans la compétition de haut niveau.. Avec l’immeuble 4-2-3-1, le bloc cadista est l’une des équipes les plus solides et de fer de la catégorie : peu d’approches optimisent davantage et mieux leurs ressources que l’équipe de La Tacita de Plata.

L’Atlético de Madrid, pour continuer à remporter des titres

L’actuel champion de LaLiga après avoir renversé le Real Madrid et le FC Barcelone, ​​lCholo Simeone pense déjà à la saison 2021/22, où ils espèrent faire le dernier saut en Europe. Les rojiblancos sont tombés en huitièmes de finale face au champion, Chelsea de Thomas Tuchel, et ils n’ont toujours pas su se proclamer champions dans toute leur histoire.

Les principaux changements dans l’équipe madrilène ont eu lieu au milieu de terrain : Lucas Torreira revient à Londres après son prêt et Rodrigo de Paul, un ancien joueur de LaLiga, est arrivé en échange de 35 millions d’euros. Le latéral Marcos Paulo a également atterri en prêt et Vitolo et Dembele ont quitté la discipline du matelas.