Le trou de l’intrigue de la fin du jeu, mais nous pouvons l’expliquer facilement – .

Cela fait plus de deux ans que Marvel a stupéfié le monde avec Avengers: Fin de partie, un accomplissement massif pour l’industrie cinématographique et un exploit qui n’a jamais été fait auparavant. Marvel a eu besoin d’une décennie pour raconter 20 histoires interconnectées différentes qui ont abouti à Infinity War et Endgame. Le dernier film Avengers était le film le plus attendu de 2019, le film le plus long de 2019 et le film le plus rentable de 2019 – sur la dernière note, Endgame était le film le plus rentable au monde de tous les temps avant qu’Avatar ne reprenne ce titre avec une réédition sournoise.

Fin du jeu a été disséqué et analysé à l’infini à partir du moment où il est sorti en salles fin avril 2019, les fans trouvant de nouveaux détails sur la photo à chaque rewatch suivante. Dans cet esprit, il n’est pas surprenant de voir que quelqu’un a découvert un trou dans l’intrigue Fin du jeu brillant que nous avons tous manqué auparavant. Cependant, comme c’est le cas avec tous les autres trous d’intrigue que nous avons examinés auparavant, celui-ci peut être expliqué tout de suite avec facilité.

Lors de la première du film, nous avons répertorié plusieurs trous potentiels dans l’intrigue qui nécessitaient davantage d’explications après cette première expérience de visionnage. Certains d’entre eux avaient des explications évidentes, et d’autres ont été abordés plus tard. Mais tous pourraient être expliqués par le docteur Strange (Benedict Cumberbatch). Le sorcier a déclaré à Tony Stark (Robert Downey Jr.) dans Guerre d’infini que de tous les futurs possibles qu’il envisageait, seul un sur 14 millions avait donné aux Avengers une victoire contre Thanos (Josh Brolin). Bien qu’il ne le sache pas à l’époque, c’est Stark qui devrait se sacrifier pour aider tout le monde – et c’est ce qu’il a fait lors de la bataille finale de Fin du jeu.

Cette excuse fourre-tout (que les événements doivent se produire de manière prédéterminée pour que les Avengers gagnent) a engendré plusieurs théories de fans passionnantes sur Fin du jeu dans les semaines qui ont précédé la sortie du film. Certains d’entre eux ont fait remonter le temps au Dr Strange pour s’assurer que les événements étaient programmés de manière à ce que les Avengers gagnent. C’était avant que nous apprenions que le voyage dans le temps Endgame diffère du voyage dans le temps dans d’autres films. Changer le passé ne changera pas l’avenir. Au lieu de cela, cela ne fait que créer une version différente de cette réalité.

Ce que cette chance de gagner 1 sur 14 millions fait pour Fin du jeu est de corriger instantanément tous les trous de l’intrigue qui pourraient survenir. Si Marvel avait gâché le script de manière significative, la révélation de Strange réglerait tout. Tout ce qui s’est passé dans Fin du jeu s’est produit parce que c’était le seul moyen pour les Avengers de triompher.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) et Iron Man (Robert Downey Jr.) dans une scène de Avengers: Infinity War. Source de l’image: Marvel Studios

Un TikTokker a mis les autres au défi de répondre à la question suivante: «Quelle est la chose la plus irréaliste dans les films Marvel, à l’exclusion des superpuissances?» L’utilisateur @mariedmoonlight a proposé une réponse brillante, qui est un trou d’intrigue apparemment massif de Fin du jeu que vous allez avoir du mal à gérer. Elle se demandait pourquoi les Avengers n’avaient jamais envisagé de remonter dans le temps dans le «jardin» de Thanos, sa planète de retraite, juste avant de détruire les Infinity Stones. Le Titan était déjà affaibli par le claquement sur Terre qui a réduit de moitié toute la vie dans l’univers connu, et ils auraient peut-être eu une meilleure chance d’obtenir les pierres là-bas plutôt que de se diviser en équipes à travers le temps et l’espace pour obtenir les pierres de différents endroits .

Aussi étonnant que puisse paraître ce trou de l’intrigue Endgame, il existe des explications évidentes, même en dehors de la réponse fourre-tout, 1 sur 14 millions.

Tout d’abord, les Avengers voulaient réussir le braquage aussi secrètement que possible et ne pas mourir dans le processus, pour paraphraser le Vengeur qui a sacrifié sa vie à la fin du film. Thanos est peut-être affaibli sur sa planète solitaire, mais le Gauntlet Infinity a toujours un coup de poing. Thanos aurait certainement pu tuer certains des Avengers dans une bataille pour le gant. Ou, il pourrait l’utiliser pour s’échapper vers un endroit inconnu s’il n’était pas assez fort pour se battre.

Sans oublier que tout le chaos s’ensuivrait, en supposant que les Avengers obtiennent les Stones. Ils n’auraient aucune idée que les Stones protègent la réalité et l’écoulement du temps parce que Hulk (Mark Ruffalo) ne rencontrerait pas l’Ancien (Tilda Swinton). C’est cette rencontre qui a incité les Avengers à rendre les Stones à la fin du film. C’est pourquoi Captain America (Steve Rogers) revient sur cette mission finale.

Enfin, il y a une chose majeure que @mariedmoonlight n’a pas prise en compte ici. De toutes les pierres du Gauntlet Infinity, il y en a une que vous ne pouvez ni échanger ni emprunter. Vous devez gagner la pierre d’âme en sacrifiant ce que vous aimez le plus. Nous sommes profondément dans le domaine de la spéculation, mais il est probable que voler les pierres à Thanos ne fonctionnerait pas nécessairement. La pierre d’âme pourrait simplement s’évaporer et revenir à son gestionnaire. Là encore, la pierre d’âme se déplace entre les différents personnages pendant la bataille d’Endgame. Et c’est Cap qui le ramène à la maison, il y a donc une marge de manœuvre pour théoriser le comportement de la pierre, du moins quand il est dans une réalité différente de la sienne.

La prochaine série Loki sur Disney + nous donnera encore plus de contexte sur le multivers, les chronologies alternatives et la façon dont le temps s’écoule dans le MCU. Et selon une interview inédite avec l’acteur de Loki Tom Hiddleston, l’émission de télévision expliquera un détail critique qui nous fera voir Endgame sous un angle différent. C’est ce détail qui montre également qu’une certaine autorité temporelle et spatiale n’aurait peut-être pas permis aux Avengers de voler les Infinity Stones à Thanos et de laisser la réalité qui s’ensuit dans le désarroi en ne les renvoyant pas – vérifiez-le ici si cela ne vous dérange pas. quelques spoilers Marvel.

