Le trou de l’intrigue No Way Home a été expliqué

Spider-Man: No Way Home n’est même pas sorti, mais nous parlons déjà d’un gros trou dans l’intrigue du film MCU très attendu. Comment cela peut-il même être, étant donné que le film n’a pas fui? Eh bien, tout cela est une gracieuseté de Sony et Marvel, après la sortie de la bande-annonce 2 la semaine dernière. Le clip contient de nombreuses séquences supplémentaires qui fournissent plus d’informations sur l’intrigue de No Way Home.

Sony et Marvel ont ensuite lancé une rafale de publicités télévisées No Way Home qui incluent des scènes supplémentaires du film. Et les studios ont révélé la prémisse du film dans toutes ces sorties. Les cinq méchants qui attaquent la réalité du MCU viennent d’univers alternatifs où ils sont censés mourir en combattant Spider-Man. Même sans connaître le gros spoiler de Maguire-Garfield, ces bandes-annonces et publicités suffisent à faire se demander si les autres Spider-Men sont également venus dans cet univers. Et vous vous retrouverez bientôt à découvrir un trou d’intrigue potentiellement important.

Le trou de l’intrigue No Way Home dont tout le monde parle

Les bandes-annonces MCU sont censées tromper, et le mauvais montage de Sony prouve que c’est le cas pour No Way Home. Les Tobey Maguire et Andrew Garfield Spider-Men sont effacés des scènes clés de la bande-annonce. Comme nous le savons tous maintenant, les erreurs de montage indiquent que les variantes précédentes de Spider-Man apparaîtront dans le film.

Mais tout ce qui est montré ou dit dans le clip n’est pas censé tromper les fans. Il y a une ligne qui revient sans cesse dans les publicités télévisées. C’est le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) qui informe Peter (Tom Holland) d’une menace multivers. Il dit au super-héros adolescent que de dangereux méchants d’autres réalités sont arrivés et qu’ils doivent être renvoyés.

C’est là que Strange dit à Peter qu' »ils meurent tous en combattant Spider-Man ». Et si vous avez vu la trilogie Spider-Man de Sam Raimi et les films The Amazing Spider-Man de Marc Webb, vous commencez à vous poser des questions. On se rend vite compte que Sony et Marvel ont des explications à donner. Sinon, tout cela est un gros trou dans l’intrigue que les fans de Spider-Man ne pardonneront pas.

Ils ne meurent pas tous en combattant Spider-Men dans les films Raimi et Webb. Sandman (Thomas Haden Church) se rachète dans le film. Et Le Lézard (Rhys Ifans) va en prison.

Doc Ock (Alfred Molina) regarde les tentacules devenir des composants peints en rouge. Source de l’image : Sony

L’explication simple nous regarde en face

Nous n’avons pas besoin de Sony et de Marvel pour vraiment réparer ce trou de l’intrigue No Way Home pour le comprendre. Les précédents films de Spider-Man ne nous ont donné qu’un aperçu de la vie de Maguire et des Spider-Men de Garfield. Nous n’avons vu que des parties de leur vie et de leur carrière Spider-Man.

Ils ont continué à combattre les méchants après les événements dans les films, y compris les méchants que nous pensions avoir survécu après les événements des cinq films. Et ils se sont peut-être retrouvés face à Sandman et The Lizard. En fin de compte, ces affrontements auraient pu entraîner d’autres décès.

N’oublions pas non plus que le multivers est beaucoup plus grand que trois lignes de temps. Ces méchants peuvent ressembler aux versions des univers Raimi et Webb, mais ils peuvent être légèrement différents. Ils étaient peut-être morts dans d’autres réalités avant que le sortilège de Strange ne les éloigne. D’autres variantes de Spider-Man auraient pu tuer ces méchants.

Alors que Peter de Holland se défendra contre le meurtre au début de No Way Home, il n’en reste pas moins que Spider-Men tue les méchants. N’oubliez pas l’activation de la mise à mort instantanée dans Endgame. Il n’a peut-être pas assassiné Mysterio (Jake Gyllenhaal), mais il a tué les hommes de main de Thanos. De même, d’autres Spider-Men se sont peut-être retrouvés dans des positions où leurs actions entraînent la mort de méchants.

Dans cet esprit, il est facile de se rendre compte que la remarque de Strange n’est pas un spoiler de trou d’intrigue No Way Home.

Les méchants de Spider-Man dans la bande-annonce de No Way Home : Electro, Sandman et The Lizard. Source de l’image : Sony

Cette nouvelle fuite de No Way Home fournit plus d’informations

Mis à part les spéculations, il y a une toute nouvelle fuite qui nous dit que Sony et Marvel expliqueront en fait la tradition des univers Raimi et Webb dans No Way Home. Ce détail provient de sources proches de la production, selon The Cosmic Circus.

Nous apprendrons ce que les variantes de Spider-Man de Maguire et Garfield ont fait depuis la dernière fois que nous les avons vues. Nous apprendrons que Sandman est décédé dans les années qui ont suivi Spider-Man 3. De même, The Lizard est décédé des années après The Amazing Spider-Man.

C’est le genre d’informations qui corrigera le trou de l’intrigue No Way Home ci-dessus. Et c’est le genre d’informations que l’on attend de Sony et surtout de Marvel. Vous ne pouvez pas créer cet univers MCU sans prêter attention aux détails.

La fuite note également que No Way Home résoudra le genre de bilan que Spider-Man a causé aux versions Spidey de Maguire et Garfield. Et il semble que Raimi et Webb ont tous deux fourni des conseils lors du développement de ces personnages pour No Way Home.

Green Goblin (Willem Dafoe) tenant une bombe citrouille dans la bande-annonce No Way Home 2. Source de l’image: Sony

Le vrai trou de l’intrigue No Way Home

Cela dit, il pourrait y avoir un plus grand trou d’intrigue à expliquer dans No Way Home. Comment se fait-il que le sort de Strange n’affecte que deux univers supplémentaires ? Eh bien, trois, si l’on compte Venom 2.

Pourquoi n’avons-nous que trois variantes de Spider-Man dans No Way Home plutôt que plusieurs Peter Parker ? De plus, ne devrait-il pas y avoir plus de méchants d’autres univers de Spider-Man ?

Parker de Holland a forcé Strange à gâcher le sort, ce qui signifie qu’il n’y a aucun contrôle sur qui est venu dans cet univers d’une réalité différente.

Bien sûr, l’explication la plus simple est que ce n’est qu’une grosse coïncidence. Cela aurait pu se dérouler de plusieurs manières, mais c’est ainsi que le sort bâclé a eu un impact sur le MCU.