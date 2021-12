Le trou noir supermassif de notre galaxie a provoqué une fuite

Le trou noir supermassif au centre de notre galaxie ne dort peut-être pas, après tout.

Auparavant, les scientifiques pensaient que le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée était un géant endormi. Il se réveillait périodiquement pour dévorer toute étoile de nuages ​​de gaz qui y tombait. Il libérerait alors des radiations et des particules dans l’espace dans un long panache ou jet d’énergie.

Le trou noir supermassif au centre de notre galaxie fuit

Rendu artistique d’un trou noir dans l’espace. Source de l’image : Vadimsadovski/Adobe

Les scientifiques pensent que la plus grande explosion du trou noir est survenue il y a environ deux millions d’années. Cependant, de nouvelles preuves ont été trouvées que l’explosion pourrait toujours être active.

Le télescope Hubble a découvert des preuves indirectes que le trou noir couve toujours après l’explosion d’il y a deux millions d’années. Les astronomes étudient actuellement les données trouvées par Hubble. Ces données incluent une photographie d’un nœud de gaz brillant que Hubble a capturé à environ 15 années-lumière du trou noir. D’après les informations, un panache invisible semble avoir impacté le gaz.

Hubble n’a pas encore réussi à télescoper le jet, la NASA le qualifie donc de « jet fantôme ». Cependant, sur la base des preuves, les scientifiques pensent qu’il pourrait s’agir d’un panache d’énergie semblable à un chalumeau qui remonte à plusieurs milliers d’années.

Étudier la fuite

La Voie lactée vue de la Terre. Source de l’image : Yin/Adobe

Plusieurs chercheurs ont creusé la fuite et ont récemment publié une étude à ce sujet dans l’Astrophysical Journal. Dans ce document, Gerard Cecil, l’un des auteurs de l’étude, a écrit que « le trou noir central est dynamiquement variable et est actuellement hors tension ». (via SciTechDaily) Cecil a inspecté des observations à plusieurs longueurs d’onde en examinant des éléments de données capturés par plusieurs télescopes différents. Grâce à ses découvertes, il pense que le trou noir émet des mini-jets à chaque fois qu’il avale quelque chose.

Les choses que le trou noir supermassif avale peuvent être aussi minuscules qu’un nuage de gaz. Ou ils peuvent être aussi gros qu’une étoile. Cecil dit qu’à l’heure actuelle, le panache n’est que les restes d’une explosion précédente. Cependant, à l’avenir, nous pourrions assister à une explosion plus importante qui étendrait le jet encore plus loin qu’il ne l’est déjà. Si cela se produit, le trou noir libérera encore plus de particules et de rayonnement dans l’espace.

Pendant ce temps, des scientifiques comme Cecil étudient des galaxies similaires que nous avons découvertes au-delà du bord de la Voie lactée pour en savoir plus sur le fonctionnement des trous noirs supermassifs. Et comment ils pourraient affecter les galaxies qui se sont constituées autour d’eux.