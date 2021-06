“Le truc avec Van der Vaart me paraît malheureux”

22/06/2021 à 15h48 CEST

Sergio Busquets est revenu avec la concentration de l’équipe espagnole au capitaine de l’équipe nationale vers, au moins, les huitièmes de finale de l’Eurocup.

Pour ce faire, ils ont besoin d’un résultat positif contre la Slovaquie lors du match de mercredi à la Cartuja. Avant cet affrontement important, le capitaine a accordé une interview à Cuatro et, dans l’avance, il a laissé quelques gros titres, notamment en termes de réaction aux propos controversés du Néerlandais. Rafael Van der Vaart à propos de ce rouge.

“Quand vous utilisez des adjectifs comme ça, je pense que vous perdez la tête. Je trouve dommage de gagner quelques minutes de télévision« Busquets a dit clairement. »Il a seulement été dépeint. Je pourrais le disqualifier dans sa carrière pour différents duels que j’ai eus avec lui mais je ne vais pas le faire. Je respecte mes ex-coéquipiers“.

Sergio était sur le terrain lors de la finale de la Coupe du monde 2010 que l’Espagne a battu les Pays-Bas, avec Van der Vaart sur toutes les photos essayant de couvrir le plan final de Iniesta dans l’extension qui donnerait le titre à l’espagnol.

“Le football prend beaucoup de virages et les gens comme ça ne méritent pas plus de commentaires”, a réglé Busquets.

Concernant le match contre les Slovaques, l’azulgrana a avoué comprendre “qu’il peut y avoir des doutes, mais rien ne se passe. J’ai eu la chance de gagner des tournois et nous étions tous les deux en phase de groupes sur le point d’être laissés de côté. “

“Nous savons que nous avons des choses à améliorer. On a manqué un peu de chance face au but. On se crée des opportunités, et on a même raté un penalty. Ce serait pire si nous ne les créions pas. Nous devons juste être un peu plus énergiques », a ajouté Busquets. « Sûrement avec ce peu de chance en attaque, nous pouvons passer. »

Enfin, en guise de message aux fans, Sergio a déclaré que “l’équipe nationale fait bien les choses et nous sommes convaincus que nous allons gagner avec l’aide du public et de tous ceux qui nous soutiennent”