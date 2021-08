“Le truc des Rubiales, c’est ‘des aurores boréales'”

17/08/2021 à 15h33 CEST

Le président de la Liga, Javier Tebas, il a assuré que “le truc avec (Luis) Rubiales c’est “des aurores boréales”“, en réponse à affirmations du président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), qui a assuré que l’accord LaLiga-CVC “était une gêne”.

La RFEF a maintenu un rencontre avec les représentants et dirigeants du club du nouveau First RFEF, avec Rubiales en tête, pour exposer leurs arguments d’opposition l’accord LaLiga-CVC et comment il a affecté les clubs présents, dans un table formée par Tomás González Cueto, commissaire au contrôle externe, et Eduardo Bandrés, trésorier de la RFEF, entre autres.

Tebas a répondu sur Twitter d’abord à ces deux membres de la table puis s’est adressé directement au président de la RFEF : “Tomás González a oublié de dire qu’il est un expert du Real Madrid dans les procédures contre LaLiga et Bandrés, en plus de ne pas comprendre l’opération, de ne pas l’expliquer correctement, affirmant que 38 clubs de LaLiga ne le découvrent pas et il le fait, comme à son époque de le Real Saragosse. #Craks“.

“Si Tomás González et Eduardo Bandrés ne l’ont pas découvert, Camps ne savait pas grand-chose non plus, mais le truc de Rubiales concerne les ” aurores boréales “. CVC ne prête pas d’argent aux clubs qui le font, c’est LaLiga, et LaLiga ne vend pas de droits de télévision. Bref, certains pensent que les droits télé ne diminuent pas ou ne grandissent pas d’eux-mêmes », Thèbes s’exprima. Luis Rubiales s’est fait l’écho de la publication de Thèbes au milieu de la réunion et a répondu : “Quelques tweets arrivent déjà, avec cette nouvelle façon de parler de ‘bar bars à trois heures du matin’… Il faut être ferme, mais toujours maintenir l’éducation.”