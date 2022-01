Le trumpisme est enraciné dans des visions tordues de l’Europe médiévale

– d’Alternet

[Originally posted at John Stohr’s Editorial Board substack. Subscribe here.]

Lorsque nous pensons à l’Europe médiévale, nous avons tendance à penser aux rois régnant avec des mains de fer, aux croisés chrétiens purifiant Jérusalem avec le sang des incroyants, ou à la pensée grecque et romaine jetée dans les ténèbres.

Ce n’était pas le cas. Selon The Bright Ages, un nouveau livre de Matt Gabriele et David Perry, les rois s’inquiétaient souvent de leur légitimité, les croisés étaient des pragmatiques, et l’apprentissage et la culture grecs et romains ont continué, non pas parce que les érudits musulmans l’ont préservé, mais parce que Rome n’a jamais vraiment est tombée.

Parmi une multitude de révélations étonnantes, le livre propose également ceci : la démocratie n’est pas le produit de la Renaissance ou des Lumières. Il n’a pas été relancé après que le Moyen Age a oublié la gloire d’Athènes. Il a probablement été pratiqué aussi longtemps que des groupes de personnes luttaient entre eux et avec eux-mêmes, pour le pouvoir et les ressources. Même certains aristocrates ont voté !

Après avoir lu The Bright Ages, j’ai contacté Matt Gabriele, car une grande partie de notre politique actuelle, en particulier la suprématie blanche manifeste, cherche à se légitimer en évoquant des visions d’une sorte de noble passé blanc. Encore une fois, pas ainsi. Matt est professeur d’études médiévales à Virginia Tech et membre du comité de rédaction. Nous avons commencé par parler des villes.

Vers la fin de votre livre, vous parlez de villes. Où qu’ils soient, il y a une forme de démocratie. Cela réécrit non seulement notre compréhension des « âges sombres », mais met également notre malaise actuel sous un jour plus optimiste.

L’un des principaux arguments sur la « chute de Rome » a été la désurbanisation – que l’Europe est passée d’une civilisation principalement urbaine et méditerranéenne à une civilisation rurale et agricole. Il y a là un grain de vérité, mais cela tend à masquer le fait que les villes ont continué, surtout là où elles avaient été, mais aussi dans de nouveaux endroits.

Dans ces villes, les anciennes formes de gouvernement persistaient – ​​celles dans lesquelles les gens votaient sur des choses. Certes, comme nous le constatons, ceux qui pouvaient voter étaient un sous-ensemble très limité, mais l’idée que tout gouvernement était autocratie n’est pas vraie

Je comprends votre point de vue selon lequel les villes sont et peuvent être des laboratoires d’expérimentation démocratique. Les groupes aiment voter sur des choses. Même les croisades étaient souvent dirigées par des conseils qui votaient. La première croisade en 1095-1099, par exemple, avait un groupe de nobles qui dirigeaient collectivement l’expédition. La quatrième croisade du début du 13ème siècle avait un conseil qui votait sur presque tout, y compris qui devrait être le nouvel empereur de Constantinople !

Les Américains ont tendance à penser que la démocratie a commencé avec nous, ou en tout cas avec les Lumières. Mais votre histoire montre qu’il est beaucoup plus ancien. Votre livre note que la première démocratie « nationale » aurait pu être l’Islande.

Peut-être. Certaines communautés « vikings » (scandinaves) étaient organisées autour d’une prise de décision communautaire. L’Islande (qui n’était pas vraiment une « nation » au Moyen Âge central, mais plutôt un ensemble de communautés peu connectées) était l’une d’entre elles. Une partie de la raison derrière leur organisation gouvernementale collective, cependant, était précisément parce qu’il n’y avait personne d’assez puissant pour revendiquer le pouvoir sur le reste des groupes.

En d’autres termes, la prise de décision collective dans l’Europe médiévale était souvent très pratique. Même les Carolingiens – une famille impériale au IXe siècle – étaient profondément dépendants de la noblesse en tant que conseillers et courtiers en pouvoir. L’âge de la monarchie absolue est une chose des débuts de la modernité, pas une chose médiévale.

Il semble que les rois n’aient pas seulement cherché des moyens de légitimer le pouvoir, mais aussi le consentement de ceux qu’ils gouvernaient. Par « ceux », je devine les élites, mais aussi toute personne ayant une influence sociale. Le consentement est peut-être un mot trop fort.

Ouais, je pense que c’est juste. Les rois ne pouvaient pas décider unilatéralement de faire quelque chose et le faire ensuite, ou du moins s’ils le faisaient, ils risquaient de graves répercussions.

Par exemple, les Carolingiens au IXe siècle. Charlemagne a dirigé un empire couvrant presque toute l’Europe continentale, a été couronné empereur romain à Rome par le pape et a échangé des émissaires avec le souverain byzantin à Constantinople et le calife abbasside à Bagdad.

Pourtant, il était sur le trône parce que son père, Pépin, avait organisé un coup d’État pour renverser la dynastie régnante. Charlemagne lui-même a fait face à plusieurs tentatives de coup d’État très graves, son fils Louis a été déposé deux fois par les nobles, puis l’empire s’est désintégré après la mort de Charlemagne dans la génération suivante.

Les rois médiévaux devaient garder les nobles heureux, car bien que le titre de «roi» ait pu appartenir à une famille, il n’appartenait certainement pas à une personne. Il y avait toujours un frère, un fils ou un cousin qui pouvait prendre le pouvoir ou autour duquel les nobles pouvaient se rallier s’ils n’obtenaient pas ce qu’ils voulaient.

Il s’avère que le « choc des civilisations » n’a pas commencé après le 11 septembre.

L’idée du « choc des civilisations » est en effet une idée moderne (bien qu’elle ne soit pas postérieure au 11 septembre). Cela vient en grande partie de Samuel Huntington et Bernard Lewis [authors of The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, published 1996]. Mais ensuite, il a été reconnecté au monde médiéval après le 11 septembre pour montrer une lignée (ininterrompue ou simplement « interrompue ») de violence entre le christianisme (« l’Occident ») et l’islam (« l’Orient »).

Mais ce que nous essayons de montrer dans le livre, c’est que cette histoire est vraiment problématique. L’expansion initiale de ce qui allait devenir l’Islam à partir de l’Arabie était par conquête, oui, mais ils ont parfois été accueillis comme des libérateurs dans des endroits comme l’Égypte et la province de Palestine. Les empereurs de Constantinople, même s’ils étaient d’autres chrétiens, étaient considérés par beaucoup dans ces régions comme des oppresseurs.

En Europe, Jérusalem n’a pas vraiment compté pour eux pendant très longtemps. Il représentait un passé sacré (la ville de Jésus), mais n’avait aucune pertinence jusqu’à la fin des temps, lorsque les événements de l’Apocalypse ont commencé. Cela a commencé à changer vers le début du XIe siècle pour des raisons compliquées, mais il est révélateur que le La première croisade en 1095, par exemple, était en effet grande mais aussi que tant de gens n’y sont pas allés. Aucun roi, aucun empereur, quelques nobles d’importance moyenne et un légat pontifical ont mené l’expédition.

Après la conquête de Jérusalem par les chrétiens – et même pendant la conquête – ils étaient plus qu’heureux de nouer des alliances pragmatiques avec les dirigeants islamiques qu’ils ont rencontrés, jouant Alep contre Damas par exemple, ou permettant aux commerçants de faire des allers-retours, même à travers l’armée. lignes au milieu des croisades en cours. Autrement dit, finalement, la violence de la période entre les religions se définissait, oui, par l’identité religieuse, mais ce n’était pas dogmatique. Il était flexible et façonné par les circonstances.

Sur une note connexe, vous discutez de deux points de vue. Un conservateur – que l’islam et le christianisme sont aux antipodes. Un libéral – que tout le monde s’entendait très bien lorsqu’on lui en donnait la moitié. Vous dites que c’est beaucoup plus complexe que l’un ou l’autre. Peux-tu expliquer? Vous utilisez un mot non anglais qui m’échappe.

Convivialité. (Cela signifie simplement « vivre ensemble ».)

Convivencia signifie souvent que tout le monde s’entend en vivant ensemble. Parfois, c’est vrai. Mais ils « vivaient ensemble » aussi en se haïssant parfois, en affirmant le pouvoir de leur groupe sur les autres. En d’autres termes, les relations individuelles entre les adeptes de différentes traditions variaient d’un individu à l’autre, et la dynamique de groupe variait d’une année à l’autre.

Par exemple, nous parlons dans le livre de la prise de Tolède par les chrétiens en 1085. Peu de temps après, le roi a converti la mosquée en une nouvelle cathédrale, même après avoir assuré les résidents islamiques qu’il ne le ferait pas. Oui, il a fait ça pour punir les musulmans et affirmer la domination du christianisme. Mais il l’a également fait pour contrarier certains chrétiens de la ville, qui utilisaient jusqu’alors une autre église comme cathédrale. Il s’agissait autant d’affirmer son propre pouvoir d’outsider (contre la communauté civique), même s’il y avait un élément religieux.

C’est la complexité que nous essayons de montrer. Oui, les gens s’entretuent tout le temps à cause de la religion. Mais il y a eu des moments où cela ne s’est pas produit, où ils ont fait d’autres choix – parfois d’une manière qui nous semble humaine et parfois parce qu’ils étaient mieux servis en le faisant.

Je veux parler de l’esclavage, en particulier de la création de différences raciales. Vous dites dans le livre que cela vient d’européens vivant avec « l’autre ».

Tout d’abord, permettez-moi de dire que nous sommes vraiment endettés ici envers des universitaires incroyables comme Geraldine Heng (en particulier) ainsi que Sierra Lomuto, Cord Whitaker, Dorothy Kim et bien d’autres. Jusqu’à ce qu’ils commencent leur travail, vraiment au cours de la dernière décennie, c’était un sujet de conversation marginal dans les études médiévales.

En tant que pratique, l’esclavage était courant en Europe pendant tout le Moyen Âge. Les catégories de personnes pouvant être esclaves n’étaient cependant pas toujours codées par couleur de peau, mais plutôt par identité politique ou culturelle (un peuple conquis) ou par religion (chrétiens en terre islamique, musulmans en terre chrétienne). Sa pratique dans la société viking et dans la société méditerranéenne était également très différente quant à la façon dont les esclaves étaient traités et à quel statut ils avaient dans la société.

La création d’une différence raciale est une autre affaire, une question qui a commencé (et c’est une simplification excessive) à émerger lorsque la religion s’est essentialisée dans le corps, lorsque, par exemple, l’identité juive pouvait être portée par le « sang » et donc les conversions (surtout si forcé) étaient considérées par les autorités politiques et religieuses comme fondamentalement peu sincères et sujettes à un « retour en arrière ».

Ce n’est pas que les gens n’ont pas remarqué que les gens étaient différents les uns des autres. Ils l’ont fait ! C’est que la principale façon dont les médiévaux avaient tendance à se séparer les uns des autres n’était pas par la couleur (jusqu’à peut-être vers la fin de la période). Vous pourriez avoir un « Africain » à la tête d’un monastère au début de l’Angleterre médiévale et il était vénéré pour son apprentissage ! Vous pourriez avoir un saint éthiopien (Maurice) comme saint patron du Saint Empire romain germanique !

Les Européens médiévaux remarqueraient que les gens avaient l’air différents les uns des autres, mais la principale façon dont les groupes se distinguaient les uns des autres suivait des lignes différentes. La couleur de la peau pouvait en faire partie, mais ce n’était qu’une partie.

_______

À propos de l’auteur

John Stoehr est membre de la Yale Journalism Initiative, membre associé du Ezra Stiles College de l’Université de Yale, collaborateur du Washington Monthly et collaborateur occasionnel du Connecticut Mirror ainsi que du New Haven Register. Le comité éditorial est syndiqué à l’échelle nationale et internationale par l’Agence Global.