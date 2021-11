Le tsar anti-corruption de Boris Johnson déclare que les pairies ne devraient pas être attribuées pour népotisme | Politique | Nouvelles

Début novembre 2021, une enquête du Sunday Times et de Open Democracy a révélé que le Parti conservateur avait offert des sièges à la Chambre des Lords à un groupe restreint de donateurs multimillionnaires qui ont versé plus de 3 millions de livres sterling au parti au cours des vingt dernières années. . Ils ont croisé plusieurs références et se sont rendu compte que les riches bienfaiteurs semblaient être assurés d’une pairie s’ils endossaient le rôle temporaire de trésorier du parti et augmentaient leurs propres dons au-delà de 3 millions de livres sterling.

Maintenant, le propre champion anti-corruption du Premier ministre a partagé quelques idées sur son prochain livre blanc suggérant un tout nouveau système qui serait basé sur des points et des réalisations plutôt que sur des liens étroits avec les dirigeants politiques.

John Penrone, qui est député de Weston-super-Mare depuis 2005, a été nommé champion de la lutte contre la corruption par le cabinet en 2017.

Il présentera Poverty Trapped, un document politique de grande envergure, la semaine prochaine.

M. Penrone a qualifié le système actuel de « sombre et démodé » et souhaite le remplacer par une « liste des talents britanniques » annuelle et un système d’honneurs basé sur des points.

Le député aimerait voir des pairies décernées sur « le talent, les capacités et le travail acharné » plutôt que « qui vous connaissiez, où vous êtes allé à l’école ou combien vous avez donné à un parti politique ».

John Penrone a déclaré dans un communiqué: « Le nouveau système n’inclurait pas de points pour les dons à un parti politique, il serait donc clair que toute personne recevant un honneur l’avait mérité pour autre chose, et leurs dons n’auraient pas pu faire une différence. »

Il a ajouté: « Les meilleurs enseignants, par exemple, pourraient être ceux qui ont dirigé avec succès les écoles les plus grandes ou les plus améliorées de Grande-Bretagne pendant le plus longtemps.

« Les hommes d’affaires les plus influents peuvent être ceux qui ont dirigé pendant de nombreuses années les entreprises les plus importantes ou à la croissance la plus rapide ou les entrepreneurs qui ont créé le plus de richesse à partir de zéro.

« Et quiconque pensait que quelqu’un méritait un honneur serait en mesure de déterminer ce qu’il obtiendrait s’il postulait.

« L’effet sur l’ambition et l’aspiration britanniques serait électrique.

« Les portes fermées auparavant d’un club confortablement privilégié seraient grandes ouvertes. »