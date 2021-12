Le TSJCV confirme la condamnation pour le meurtre de deux enfants aux mains de leurs parents à Godella

15/12/2021 à 15h20 CET

Ignacio Cabanes

La Cour supérieure de justice de la La Communauté valencienne a confirmé la peine pour avoir battu le petit Ixchel de cinq mois et leur frère de trois ans et demi Amiel aux mains de leurs parents le 13 mars 2019 lors d’un rituel de purification. Ainsi, il ratifie la décision du Tribunal provincial de Valence qui a condamné Gabriel CA à une peine 50 ans de prison -avec un respect maximum de 40- et a acquitté la mère, coauteur des deux crimes, d’apprécier la défense complète d’anomalie psychique due à une maladie mentale, pour laquelle il a imposé une mesure d’internement psychiatrique.

Le jugement du TSJCV constate qu’ils ne peuvent faire une nouvelle appréciation des preuves recueillies et qu’en tout état de cause la justification apportée par le jury pour parvenir à un verdict de culpabilité dans le cas du père, et de l’absolution dans le cas de la mère en ayant ses capacités volitives complètement affectées au moment des faits, elle est plus que suffisante et se fonde sur la force de la preuve.

En fait, comme le précise l’arrêt, l’appelant lui-même n’a dénoncé aucune irrégularité dans l’obtention et la collecte des éléments de preuve ni aucune erreur objective dans son interprétation.

L’arrêt souligne que le verdict du jury est suffisamment motivé par la « force des tests effectués »

A) Oui, « la narration factuelle de la peine se pose naturellement face à l’information probante qu’offre avec force la preuve pratiquée« , fait valoir le Tsjcv. La phrase qui confirme la décision du tribunal provincial de Valence remarque qu’elle ne peut être rejetée comme une motivation insuffisante » puisqu’elle énumère certains éléments de condamnation d’un contenu probant clair et d’une force probante indéniable « .

De tous les éléments probants examinés, il est conclu que les événements se sont produits comme indiqué dans la thèse du procureur et que les deux parents ont mis fin à la vie de leurs enfants conjointement « en exécution d’un plan préalablement élaboré pour les protéger du siège auquel ils étaient soumis par une secte « , selon leurs croyances mystiquement religieuses. De cette façon, ils ont décidé de « les envoyer dans l’au-delà » sous la croyance d’une future réincarnation ou de revenir à la vie selon les idées et les croyances que les deux professaient.

Conformément au verdict du jury populaire, le magistrat qui a présidé le procès a déclaré qu’il était prouvé que les deux prévenus avaient battu à mort leurs enfants, un garçon de trois ans et une fille de six mois, conduits par leur « croyances mystiques et religieuses ».

Les deux parents étaient convaincus de l’existence d’une secte qui persécutait, harcelait et abusait sexuellement de l’enfant, et ils décidèrent que le seul moyen de protéger les mineurs était de les soumettre à un « bain purifiant » et de mettre fin à leurs jours afin qu’ils puissent plus tard revivre.

La Chambre civile et pénale du TSJCV a rejeté les recours formés par les défenses des deux parents contre la résolution de l’Audience, après avoir conclu qu’il n’y avait pas eu violation du droit à la présomption d’innocence et à une protection judiciaire effective.

« Le verdict de culpabilité rendu par le jury à l’égard des accusés et de la peine a été basé sur toute une série plurielle d’indications pleinement accréditées et interdépendantes qui convergent dans la conclusion incriminante atteinte et permettent de prêcher leur paternité dans les termes exposés & rdquor ;, rappellent les magistrats.

Le jugement d’appel de la Cour supérieure de justice est susceptible d’appel en cassation devant la Cour suprême.