Le TSJM approuve l’appel aux élections à Ayuso le 4 mai

La Cour supérieure de justice de Madrid (TSJM) a décidé ce dimanche de donner le feu vert pour faire avancer les élections régionales du 4 mai, qui avaient été convoquées la semaine dernière par la présidente Isabel Díaz Ayuso, après rejeter l’appel présenté par les avocats du Bureau de l’Assemblée.

Comme indiqué sur son compte Twitter par la magistrature, « la Cour supérieure de justice de Madrid rejeter la mesure de précaution de suspension demandée par les avocats de l’Assemblée de Madrid à l’égard du décret 15/2021, du 10 mars, du président de la Communauté, de dissolution de l’Assemblée et de convocation d’élections « .

« Les magistrats ont pris la décision de rejeter la mesure conservatoire demandée après examiner l’exigence d’apparence équitable qui sous-tend la demande du recours présenté », a indiqué le pouvoir judiciaire.

« La résolution dit que le pouvoir accordé à la présidence de la Communauté est, » sans palliatif et même si elle est obligée de le faire par décret et avec les autres exigences, ‘accepter’ la dissolution anticipée de l’Assemblée de Madrid « , poursuit le pouvoir judiciaire.

Résolution sur les élections à Madrid Télécharger

<< Par conséquent, il doit être entendu qu'un tel pouvoir est valablement exercé à partir du moment où le décret de dissolution et l'appel aux élections sont signés, et sans préjudice de l'efficacité de cet appel aux élections. est déployé une fois que le décret répété a été publié au Journal officiel« dit la voiture.

« La validité et l’efficacité du décret correspondant ne peuvent être compromises par la présentation ultérieure d’une ou plusieurs motions de censure », a estimé le tribunal. « Tenir le contraire reviendrait finalement à la seule volonté du nombre de députés qui détiennent la représentation requise pour présenter une motion de censure – 15 pour cent – l’exercice effectif de ce pouvoir, il suffit de le présenter après l’adoption de l’accord de dissolution pour le priver de tout potentiel », expliquent les magistrats.

Les juges expliquent qu’en réalité, il y a deux décisions: la dissolution de l’Assemblée et la convocation des élections: << De cette manière, deux décisions différentes sont clairement différenciées dans la même résolution, dont il y aSeul l’appel électoral est retardé son efficacité jusqu’au jour de sa publication, la première avec un contenu politique clair et la seconde à caractère réglementé « .

Les motions étaient en retard

C’est ainsi que le tribunal explique que les requêtes étaient en retard: « Aucune interdiction ne pouvait être acceptée non seulement parce qu’à cette date et heure aucune motion de censure n’était en cours mais, plus encore, parce que les deux qui se sont présentés étaient plus tard, à treize heures et trois minutes (13h03), la première, et à treize heures et sept minutes (13h07), la seconde, comme en témoignent les documents fournis par le demandeur lui-même « .

Le tribunal rappelle que le citoyen est également protégé: « Il atteint non seulement le pouvoir exécutif de cette communauté autonome mais, d’une manière, si possible, plus pertinente aux citoyens du même et dans laquelle réside, à son tour, la souveraineté nationale « .

Cette décision fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Cour suprême.