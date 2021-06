Le tueur de George Floyd demande une probation au tribunal alors qu’il encourt une peine de 30 ans ⋆ 10z viral

Faites le crime, faites le temps.

Les procureurs ont demandé à un juge de condamner Derek Chauvin, l’ancien policier de Minneapolis reconnu coupable du meurtre de George Floyd, à 30 ans de prison.

MINNEAPOLIS, MN – 21 AVRIL: Sur cette photo fournie par le Minnesota Department of Corrections, l’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin pose pour une photo de réservation après sa condamnation le 21 avril 2021 à Minneapolis, Minnesota. Chauvin a été reconnu coupable des trois chefs d’accusation dans le meurtre de George Floyd. (Photo du ministère des Services correctionnels du Minnesota via .)

Le juge Peter Cahill a déclaré dans un avis de six pages le mois dernier que les procureurs avaient prouvé que Chauvin avait abusé de sa position de confiance et d’autorité, traité Floyd avec une cruauté particulière, agi de concert avec au moins trois autres personnes et commis son crime en présence de enfants. Dans un dossier de condamnation déposé mercredi, les procureurs ont cité la décision du juge de première instance, qui a ouvert la voie à Cahill pour condamner Chauvin à plus de 15 ans de prison, la peine la plus longue pour meurtre au deuxième degré selon les directives de l’État en matière de détermination de la peine.

[People gather at the unveiling of artist Kenny Altidor’s memorial portrait of George Floyd – who died 25 May in Minneapolis with police officer Derek Chauvin kneeling on his neck for nearly nine minutes – painted on a storefront sidewall of CTown Supermarket on July 13, 2020 in Brooklyn, New York. Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images]

Cahill était d’accord avec tous les facteurs aggravants cités par les procureurs, sauf un, lorsqu’ils ont demandé ce qu’on appelle un écart à la hausse. Les procureurs ont écrit dans le mémoire que lors de la condamnation de Chauvin le 25 juin, « la Cour devrait passer à l’étape suivante et considérer que chacun de ces facteurs aggravants » est un motif pour imposer une peine deux fois supérieure à la limite supérieure de la fourchette des peines présumées.

George Floyd a déclaré: “Je ne peux pas respirer” vingt-sept fois avant que Derek Chauvin ait fini de l’exécuter. VINGT. SEPT. FOIS. Et maintenant, Chauvin veut une probation à cause de ce qu’une longue peine de prison fera à ses perspectives de vie ?? Oh s’il vous plait. Enfermez-le et jetez la clé ! – Jake Lobin (@JakeLobin) 2 juin 2021

Mais l’équipe de défense de Chauvin demande une probation au lieu d’une incarcération. Son avocat, Eric Nelson, a demandé dans un mémoire séparé déposé mercredi un écart à la baisse par rapport aux directives de détermination de la peine ou une peine de probation avec le temps purgé. “M. Chauvin demande à la Cour de regarder au-delà de ses conclusions, de ses antécédents, de son manque d’antécédents criminels, de sa possibilité de probation, des faits inhabituels de cette affaire et du fait qu’il est le produit d’un système “cassé” », a écrit Nelson.

Avant de tuer George Floyd, Derek Chauvin a échappé à la responsabilité d’au moins 17 plaintes, grâce aux protections flagrantes de son contrat avec le syndicat de la police. Mettons une chose au clair : ce n’est pas pour cela que les syndicats ont été créés. pic.twitter.com/LWmFycxpeZ – Robert Reich (@RBReich) 2 juin 2021

Nelson a fait valoir dans le dossier de détermination de la peine que, entre autres, Chauvin avait obéi à toutes les ordonnances du tribunal après avoir déposé une caution et avait été libéré de prison avant le procès. Nelson a également affirmé que Chauvin “a reçu un diagnostic préliminaire de lésions cardiaques” et qu’il pourrait mourir plus jeune, comme de nombreux anciens agents des forces de l’ordre.

Nous avons déposé notre mémoire de condamnation dans l’affaire Derek Chauvin, disponible ici https://t.co/j2KVAfRtY2 Le mémoire de condamnation de l’accusé est disponible ici https://t.co/wZGaVXNJn1 – Neal Katyal (@neal_katyal) 2 juin 2021

Des experts juridiques ont déclaré que Chauvin n’aurait probablement pas plus de 30 ans. Les autres officiers inculpés dans le cadre du meurtre de George Floyd, J. Alexander Kueng, Thomas Lane et Tou Thao, ont été inculpés d’accusations fédérales de violation des droits civils de Floyd et seront jugés en mars prochain.