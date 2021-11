Le tueur de Lardero a subi 16 interventions de suivi

02/11/2021 à 11:35 CET

Francisco Javier Almeida, détenu comme l’auteur présumé de la mort du garçon de 9 ans jeudi dernier à Lardero (La Rioja), est soumis, depuis le 8 avril 2020, un juge lui a accordé la libération conditionnelle, à 16 interventions de suivi, y compris une visite de fonctionnaires à son adresse actuelle.

Des sources pénitentiaires ont indiqué que le juge qui a ordonné sa libération conditionnelle a imposé une série de conditions à Almeida, telles que communiquer tout changement d’adresse, la recherche d’un travail ou se rendre tous les deux mois au bureau de gestion du Service des sanctions et Mesures Alternatives de la prison de Logroño.

Ces contrôles bimensuels consistaient en entretiens en face-à-face mais aussi dans les contacts téléphoniques et ils comprenaient, par exemple, la communication par le condamné de l’incorporation à un emploi et, plus tard, qu’il avait prolongé ses heures de travail.

Fin 2020 Il a également demandé au juge un changement d’adresse au logement locatif où il a été arrêté jeudi dernier et que le tribunal a autorisé.

Déjà en 2021 les actions de suivi habituelles étaient plus nombreuses, avec jusqu’à onze interventions dans lesquelles Almeida s’est conformée aux contrôles bimensuels, a présenté différents justificatifs de paiement de la responsabilité civile de la peine, délivré une copie de son contrat de travail, de son contrat de location ou de ses quittances de paie.

L’une de ces onze actions consistait en une visite à son domicile des agents de surveillance de la probation pour s’assurer précisément qu’Almeida se conformait aux exigences imposées par le juge.