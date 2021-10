18/10/2021 à 20h49 CEST

UNE « prédateur mortel avec une compulsion à tuer. » Un tueur en série qui a organisé chaque attaque comme un « homicide sexuel sadique » dans lequel la « fantasme essentiel » était « la réalisation totale de la domination et du pouvoir sur la victime » et « de savoir qu’il a causé le la mort se déroule sous tes yeux« C’est la principale des conclusions del profil criminologique préparé par le docteur en psychologie et criminologue Vicente Garrido Genovés et par le criminologue et détective privé Juan de Dios Vargas à la demande des poursuites privées intentées par l’avocat valencien Juan Carlos Navarro au nom de deux des trois décès de Jorge Ignacio PJ et sept des huit survivants.

Dans tous les cas, comprenez les auteurs du rapport, il a cherché les femmes prostituées en raison de leur condition particulière de vulnérabilité et un éventuel isolement social, qui fait d’elles des victimes « favorables » car elles ne dénoncent généralement pas les agressions et les humiliations qu’elles subissent, elles acceptent d’avoir des relations sexuelles contre rémunération, ce qui en fait, aux yeux de la pute, des objets d’usage personnel et augmente cette même vulnérabilité, étant donné que les relations sexuelles impliquent généralement de se passer d’un élément psychologique protecteur comme l’habillement (il y a une forte exposition), en plus de penser que les femmes prostituées n’ont pas assez de liens sociaux et familiaux pour être bientôt jetées sous ou pression pour avoir sa disparition a fait l’objet d’une enquête.

À travers de entretiens personnels avec plusieurs des survivants et l’analyse des données sur les meurtres d’Arliene Ramos, Lady Marcela Vargas et Marta Calvo, commis entre le 25 avril et le 7 novembre 2019 à Valence et Manuel, les auteurs du rapport, rendu aujourd’hui devant le tribunal d’instruction numéro 20 de Valencia, qui dirige l’enquête contre le tueur en série présumé, configure toute une méthode d’attaque, un modèle authentique de conduite criminelle, avec un seul but : le meurtrier. La particularité, perçoivent-ils, est l’arme mortelle utilisée : la cocaïne.

Comme ce journal l’a publié, dans tous les cas où la victime a réussi à survivre à un rapport sexuel avec l’homme maintenant incarcéré, répété le même schéma: Je suis resté sur un site de rencontres où la plupart des femmes faisaient de la publicité, demandant toujours faire une « fête blanche » (accompagner l’acte sexuel de la consommation de cocaïne) et, qu’ils soient d’accord ou non, arrivé avec de grandes quantités de ce médicament, cette introduit traîtreusement et avec son opposition dans les organes génitaux. Dans le cas de Lady Marcela, par exemple, la médecine légale a conclu que son corps avait vingt fois la dose létale maximale moyenne de cocaïne, chose très difficile à justifier dans une consommation volontaire.

Tous les interviewés réitèrent que ils pensaient qu’ils allaient mourir lors de la rencontre avec Jorge Ignacio PJ et plusieurs d’entre eux le décrivent comme quelqu’un « bizarre », qui « était effrayant » et qui « savait qu’il allait te faire quelque chose de mal ».Un « tueur en série » de manuel

Le rapport relie les points nécessaires, sur la base des entretiens et des données qui existent dans le résumé de l’enquête de l’équipe conjointe des homicides du commandement de Valence et de l’UCO, pour conclure ce qu’il a déjà fallu, il y a des années et demie, pour rassembler tous les cas – ils ont été répartis dans jusqu’à cinq tribunaux différents – en un seul : Jorge Ignacio PJ répond totalement au profil de « serial killer ». En premier lieu, il détaille en cinq points pourquoi ses actions recherchaient l’homicide comme but ultime : « En premier lieu, le cibler les femmes vulnérables pour la pratique de la prostitution : leur condition de victimes qui suscitent moins d’inquiétude sociale, de femmes dont les actes sont plus difficiles à retracer et qui ont moins de soutien social en cas de décès ou de disparition. Deuxièmement, le manipulation exercée pour que les femmes lui donnent le contrôle total de la situation en exigeant qu’ils acceptent la « partie blanche » alors qu’il ne consomme pas, ainsi que l’usage qu’il fait de substances dans certaines situations pour rendre les femmes sans défense ».

« Troisièmement », poursuit le rapport, « le usage inattendu et trahison de cocaïne en introduire une forte dose dans des zones d’absorption rapide, d’une grande pureté, et dont la létalité pourrait difficilement lui être étrangère, considérant qu’il est une personne familière avec sa manipulation [ha cumplido dos condenas por narcotráfico y está acreditado que vendía cocaína desde sus casa de l’Olleria y Manuel]. Quatrièmement, le fait que même lorsque la femme est inconsciente par intoxication, elle fait un effort pour oindre son corps pour maximiser l’effet de cette drogue, qui n’a pas de sens ou de but sexuel Sauf si le but est de causer la mort de la femme. Cinquièmement, l’insistance à revenir avec la femme qui a survécu à la rencontre où le médicament a été inséré afin d’atteindre son objectif, ce qui suggère fortement que le le but de cette nouvelle nomination est de causer la mort« .

Le but ultime : « Obtenir une satisfaction sadique de nature sexuelle » avec la mort

La deuxième conclusion du rapport est que les deux auteurs affirment être confrontés à un « tueur en série » du type connu sous le nom de « prédateur mortel ». Et ainsi, ils expliquent : « Qu’est-ce qui définit le Tueur en série sexuel ou prédateur mortel est la contrainte de tuer. À

À notre avis, les événements enquêtés acquièrent le but d’homicides sexuels, où le le but ultime est d’obtenir une satisfaction sadique de nature sexuelle: contempler l’agonie de la victime causée par une intoxication médicamenteuse. Or, cette agonie n’a pas à se manifester de manière spectaculaire, car la chose fondamentale dans l’homicide sexuel sadique est l’obtention totale de la domination et du contrôle sur l’autre personne. C’est la connaissance qu’il a causé la mort qui se déroule sous ses yeux qui est le fantasme essentiel du meurtrier sexuel sadique.

De plus, puisque les rapports sexuels ne sont pas du tout la motivation pour rester avec des femmes, leurs agressions ont un « caractère sexuel » car elles se déroulent dans « un contexte clairement sexuel » et répondent à l’une des exigences fondamentales de ce type d’actes criminels. Ainsi, les auteurs du rapport expliquent qu’une des caractéristiques criminologiques de ces meurtriers est « la insérer des objets dans les cavités corporelles, ce qui se produit clairement dans notre cas », étant donné que dans tous les cas documentés contre Jorge Ignacio PJ, ce traîtreusement inséré des pierres de cocaïne d’un à deux centimètres dans le vagin et/ou l’anus de leurs victimes survivantes, comme ils l’ont eux-mêmes expliqué d’abord devant la Garde civile, puis devant le juge et maintenant devant les deux criminologues qui ont dressé le profil criminologique de l’enquêté.

Enfin, Garrido et Vargas ont également été invités à tirer une conclusion sur ce qui aurait pu se passer dans le cas de Marta Calvo et s’il est possible de déterminer, grâce à l’analyse criminologique de l’affaire, s’il a pu l’assassiner et ce qu’il a fait. avec son corps. Les deux criminologues n’ont aucun doute : « Le La mort de Marta Calvo correspond parfaitement au modus operandi et à la victimologie montrés dans les autres cas. Il est à noter que lorsqu’il engage les services de Marta, il s’est fait « virer » par une autre des femmes : la nuit même où il se dispute avec elle et qu’elle le jette la même nuit qu’il rencontre enfin Marta Calvo. Cela pourrait accentuer son désir homicide. »

Concernant la version de Jorge Ignacio P.J : qu’il n’a pas tué Marta mais l’a trouvée morte dans son lit, à côté de lui, lorsqu’il s’est réveillé en fin de matinée le 7 novembre 2019 à son domicile de Manuel et que, effrayé, il a choisi de la démembrer pour se débarrasser du cadavre, le rapport estime que « il est hautement improbable que l’auteur d’une mutilation antérieure n’ait pas été l’auteur de votre mort. De même, chez les autres femmes décédées, on retrouve exactement le même schéma et la même victimologie. La conclusion la plus logique de tout ce qui précède est de considérer qu’avant de disposer du corps l’accusé avait assassiné Marta Calvo « Et il ajoute : » D’un autre côté, s’il n’a pas démembré le corps de Marta et l’a simplement enterré, le fait il mentait à cet égard, c’est un indicateur clair de leur dessein criminel. »