“Le tueur d’Ethereum” Solana peut coexister, mais que signifiera “The Merge” pour cela Crypto new media

Il y a eu plusieurs tueurs présumés d’Ethereum, mais aucun n’a réussi à dépasser le plus grand altcoin du monde. Est-il alors possible que Solana réussisse cet exploit ? En fait, selon Kyle Samani, Managing Partner chez Multicoin Capital, Solana et Ethereum pourraient être les iOS et Android du crypto-monde.

Quel est l’effet Ethereum pour SOL

Les frais énormes d’Ethereum et la lenteur des transactions ont cédé la place à des alternatives comme Solana, entraînant une croissance agressive du projet au cours de la dernière année. Au moment de mettre sous presse, Solana était classée dixième en termes de capitalisation boursière après une hausse de 69% des prix.

Il est passé de 1,50 $ au début de l’année à 76,90 $ au moment de la rédaction. Une partie importante de ce rallye a été observée au cours des derniers mois, les problèmes d’Ethereum jouant également un rôle majeur. Jusqu’ici, tout va bien pour SOL.

Cependant, il convient de noter que ces développements ne constituent pas une menace pour Ethereum. Au contraire, ils peuvent ouvrir la voie à un réseau plus évolutif. Quoi alors ? La blockchain Solana pourra-t-elle rivaliser avec Ethereum lorsque « The Merge » sera en jeu ?

Selon Samani, un récent invité d’un podcast, l’impact de “The Merge” sera limité à quelques pourcentages de boosts sur le marché et rien de plus substantiel. Pendant ce temps, sur la question de savoir si Solana pourrait déplacer Ethereum, Samani pense qu’ils peuvent réellement coexister.

S’attendant à ce que Solana réalise son plein potentiel dans les 24 à 36 prochains mois, Samani a noté,

“Ce qui est intéressant, (dans ce qui se passe) en ce moment, c’est qu’ils coexistent tous les deux. Ils ont tous deux des taux de croissance différents. Je pense que le taux de croissance de Solana sera durablement plus élevé que l’avenir prévisible d’Ethereum, c’est-à-dire les 24 à 36 prochains mois.

Déclarant que “l’inertie dure plusieurs années”, Samani a expliqué qu’Ethereum ne va nulle part en raison de l’infrastructure qu’il a construite. Il ajouta,

« Je pense que nous allons voir deux choses coexister. Nous avons iOS, nous avons Android. Et, aujourd’hui, tout le monde sait que vous devez créer une application iPhone et une application Android.

La nature de la compétition sera…

Bien qu’il existe encore plusieurs écosystèmes concurrents, la concurrence va devenir plus intense lorsqu’Ethereum se transformera complètement en Ethereum 2.0. Cependant, l’offre portera sur une plate-forme plus décentralisée.

Bien qu’Ethereum soit incontestablement plus décentralisé que Solana, Samani a fait valoir qu’il serait injuste de l’appeler centralisé. « La décentralisation est un spectre », et non binaire, a-t-il déclaré. La question ici pourrait être : « Qui contrôle le consensus ? »

Solana nécessite 19 nœuds pour que le jalonnement atteigne 33%, alors que, pour Ethereum, seuls trois des quatre pools miniers l’atteignent à 51%. ETH 2.0, d’autre part, nécessite sept ou huit entités pour obtenir le consensus à un tiers, qui est la métrique de contrôle pour les systèmes PoS.

Selon l’exécutif, Ethereum est juste 3x ou 4x plus décentralisé que Solana. Il s’agit d’un écart plus faible sur le spectre de la décentralisation.