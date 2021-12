Le tueur Mike dit que la vague de criminalité à Los Angeles peut être arrêtée avec l’éducation, l’emploi et le logement

Lire du contenu vidéo

Tueur Mike dit que les solutions pour réparer la récente vague de criminalité à Los Angeles sont simples à première vue … mais cela pourrait prendre du temps et de sérieux efforts pour être réellement mis en œuvre.

Mercredi, nous avons rencontré le rappeur et activiste d’Atlanta à LAX et lui avons demandé pourquoi la criminalité était en hausse à Hollywood. Mike dit que les problèmes sont le résultat d’échecs en matière d’éducation, d’opportunités et de logement.

Killer Mike dit que nous devons faire face au poids de 25 ans de personnes qui grandissent sans compétences commerciales pour des emplois décents et des logements abordables, et la pandémie aggrave les choses.

Comme nous l’avons signalé, il y a une tendance alarmante d’invasions de domicile, de cambriolages et de vols à main armée dans les quartiers riches de Los Angeles … avec des victimes célèbres, y compris Dorit Kemsley, Terrence J et Clarence Avant et sa femme, Jackie, qui était abattu et tué dans leur maison de Beverly Hills.

Killer Mike dit que le vent peut tourner si l’Amérique commence à investir dans ces domaines… mais il faudra au moins 5 ans pour voir les résultats.

En attendant, Killer Mike dit que les gens inquiets des invasions de domicile et des voleurs devraient adopter le 2e amendement … et il nous dit (en plaisantant) quelles 5 armes il pense que chaque Américain devrait posséder.

