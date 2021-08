Le « tueur phare » de Realme, le GT 5G, est lancé en Inde pour défier le OnePlus 9

Le produit phare Realme GT 5G, qui a été lancé en Chine en mars, a finalement fait son chemin sur le marché indien pour lutter contre les meilleurs téléphones Android. Parallèlement au Realme GT 5G, la société a également lancé le Realme GT Master Edition et le Realme Book Slim dans le pays.

Le Realme GT 5G arbore un écran FHD+ AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement impressionnant de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz. Il fonctionne sur le chipset Snapdragon 888 de Qualcomm, qui est associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1.

À l’arrière du “flagship killer” se trouve un système de caméra à triple objectif avec un capteur principal Sony IMX682 64MP, un objectif ultra-large 8MP et un tireur macro 2MP. Vous obtenez également une grande batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 65 W, une prise en charge du Wi-Fi 6 et une caméra selfie de 16 MP. La version 8 Go/128 Go du téléphone coûtera 37 999 (environ 511 $), tandis que la version 12 Go/256 Go sera disponible pour 41 999 (environ 565 $) à partir du 25 août.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Realme GT Master Edition a été conçu par le célèbre designer industriel japonais Naoto Fukusawa. Le design du téléphone s’inspire de la grille horizontale des valises. Il a le même panneau de 6,43 pouces que le Realme GT 5G, mais comporte le chipset Snapdragon 778G de Qualcomm sous le capot. Il dispose également d’une batterie légèrement plus petite de 4 300 mAh prenant en charge des vitesses de charge identiques de 65 W. Le Realm GT Master Edition a été vendu au prix de 25 999 (environ 350 $) pour la version 6 Go/128 Go, de 27 999 (environ 377 $) pour la version 8 Go/128 Go et de 29 999 (environ 404 $) pour la version haut de gamme 8 Go/256 Go. version. Il sera disponible à l’achat à partir du 26 août.

Le Realme Book Slim dispose d’un écran de 14 pouces avec une résolution 2K WQHD et un format d’image 3:2. Il est alimenté par un processeur Intel Core i5 de 11e génération avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, Realme affirme que l’ordinateur portable peut durer jusqu’à 11 heures avec une seule charge. Les autres points forts incluent un clavier rétroéclairé, des haut-parleurs stéréo avec audio DTS, Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 et une batterie de 54 Wh avec une charge rapide de 65 W. Le Realme Book Slim devrait être mis en vente en Inde à partir du 30 août pour 56 999 (environ 767 $). Realme propose également une variante Core i3 plus abordable avec 256 Go de stockage pour 44 999 (environ 606 $).