Le tueur présumé de Jam Master Jay présentera un alibi et un témoin affirmant son innocence

Maître de confiture Jay

L’affaire du meurtre de Jam Master Jay ouvre un nouveau chapitre car l’un des hommes accusés du meurtre du fondateur de Run-DMC envisage de présenter un témoin qui prouvera son innocence.

AllHipHop.com cite un document qu’il a obtenu qui révèle que l’affaire du procureur pourrait être compromise, car Karl Jordan Jr. a un alibi. Jordan et Ronald « Tinard » Washington ont été accusés du meurtre, le 30 octobre 2002, de Jam Master Jay, né Jason Mizell.

Selon le document fortement rédigé, Jordan, également connu sous le nom de « Lil D », n’était pas près du studio d’enregistrement de Jay la nuit du meurtre. Il était chez un associé. Cet associé prévoit de témoigner au nom de Jordan lorsque l’affaire sera jugée.

Alibi de Karl Jordan

« Karl Jordan, par et par l’intermédiaire de son conseil, informe le Gouvernement de son intention de présenter le témoignage d’alibi de : [redacted] et [redacted] pour témoigner que M. Jordan était au domicile de [redacted] le 30 octobre 2002, en même temps que le meurtre de Jason Mizell a eu lieu », l’avocat de Jordan, Michael Hueston Esq. dit aux procureurs.

L’alibi et le témoin de Jordan sont les derniers développements dans l’affaire Jam Master Jay alors que le meurtre du platiniste reste sous les projecteurs.

Au centre de l’affaire se trouvent des allégations selon lesquelles Washington a agi comme couverture, tandis que Jordan a tiré et tué Jam Master Jay après avoir prétendument été coupé d’un accord de dope. Jam Master Jay aurait reçu 10 kilos de cocaïne de son fournisseur du Midwest. Le fournisseur aurait été un membre de haut rang de la Black Mafia Family, note AllHipHop.

Bien que Washington et Jordan étaient censés aider à vendre la drogue dans le Maryland avec d’autres co-conspirateurs non encore nommés, Jam Master Jay aurait décidé d’exclure Washington de l’accord. C’est à ce moment-là qu’a marqué le début de ce qui a entraîné le meurtre de Jam Master Jay, selon des sources fédérales. L’artiste a été tué dans un studio d’enregistrement alors qu’il jouait à des jeux vidéo avec Uriel « Pretty Tony » Rincon.

Parmi les personnes présentes dans le studio ce soir-là se trouvaient Randy Allen, partenaire commercial de Jam Master Jay, son neveu, Rodney « Boe Scagz » Jones, Michael Bonds et la sœur d’Allen Lydia High, qui ont fait venir les tueurs. Les procureurs affirment que Jordan a tiré deux coups de feu. Un qui a frappé et tué Jam Master Jay et un autre, un ricochet, qui a touché et blessé Rincon à la jambe.

En novembre, AllHipHop a rapporté que les procureurs avaient décidé de ne pas demander la peine de mort contre Jordan et Washington en lien avec le meurtre de Jam Master Jay. En plus du meurtre de Jam Master Jay, les problèmes juridiques de Jordan incluent qu’il fait toujours face à des accusations de trafic de drogue pour trafic présumé de grandes quantités de cocaïne en 2017.