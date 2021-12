Le tueur reconnu coupable Joshua Minniti pourrait obtenir un sursis via SCOTUS

Un violeur et tueur reconnu coupable de l’Illinois va bientôt avoir une nouvelle audience. Josué Minniti, maintenant âgé de 35 ans, avait 15 ans lorsqu’un jury a conclu qu’il avait assassiné un homme de 57 ans Irma Braun dans sa propre chambre de banlieue.

« J’ai ouvert sa porte et j’ai vu ma mère allongée face contre terre dans une mare de sang géante », Kim Beckley, la fille de la femme décédée, a récemment raconté à l’affilié de Chicago NBC WMAQ la terrible journée d’octobre 2001. « Il y avait du sang partout dans la pièce, partout sur les portes des placards, sur les murs, partout sur le lit – il y avait du sang partout. «

L’accusé a été arrêté en septembre 2002 sur la foi de traces d’ADN provenant de taches de sang. Des aveux s’ensuivirent, mais il protesta plus tard que la police l’avait trompé et que les aveux avaient été forcés. Cependant, plusieurs cours de révision ont rejeté les efforts de l’accusé pour faire supprimer ses aveux.

En 2004, après un procès devant la cour de circuit du comté de Kane, Minniti a été reconnu coupable de meurtre au premier degré, d’invasion de domicile et de deux chefs d’agression sexuelle aggravée pour viol brutal et meurtre.

L’accusé a été condamné à un total de 79 ans de prison – 61 ans pour le meurtre de Braun et 6 ans chacun pour les trois autres chefs d’accusation, qui devaient tous être purgés consécutivement.

« Il s’est tourné vers nous, il a levé son majeur en l’air et a dit: » F you, « » Beckley s’est souvenu amèrement de l’audience de détermination de la peine.

Une cour d’appel de l’Illinois n’a accordé au tueur qu’un bref sursis de sa longue peine en 2007 lorsqu’ils ont accepté son argument selon lequel il devrait avoir droit à des crédits de temps purgé.

Mais en 2012, la Cour suprême des États-Unis, via Miller v. Alabama, a jeté Minniti et d’autres délinquants juvéniles dans une situation similaire à une bouée de sauvetage. Dans cette affaire, une faible majorité de 5 contre 4 a estimé que les jeunes contrevenants ne peuvent pas être condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Justice Elena Kagan a estimé qu’en raison de leur âge chronologique et de l’évolution des normes et des connaissances en sciences du cerveau, les délinquants juvéniles pour homicide ont «une culpabilité réduite et de meilleures perspectives de réforme, et exiger des peines obligatoires sans tenir compte des caractéristiques de la jeunesse constitue une punition cruelle et inhabituelle».

Minniti a fait écho à un tel sentiment lorsqu’il a fait remarquer à propos de lui-même plus jeune: « Je me demande parfois même comment j’étais la personne que j’étais alors. »

Cette décision de la Cour suprême a donné une éventuelle victoire procédurale au tueur. En octobre 2020, une cour d’appel du Land de Lincoln a appliqué le précédent Miller de la Haute Cour et a fixé une audience de renouvellement de la peine qui devrait actuellement avoir lieu la semaine prochaine.

Un juge examinera si, selon les termes de la cour d’appel, l’accusé a violé et matraqué à mort Braun en raison d’une « immaturité passagère » ou s’il était plutôt parmi « le plus rare des délinquants juvéniles dont la conduite l’a placé au-delà de la possibilité de réhabilitation. «

Les procureurs ont qualifié le crime de « choquant de brutalité ». Le juge du procès a déclaré que Braun était mort lentement des suites de « la torture et de la terreur ».

Sa fille a récemment fait des remarques sur les faits présentés alors.

« Il est allé dans la cuisine, il cherchait des collations », a déclaré Beckley. « Il a touché la vidéo ‘Barney’ de ma fille, apparemment il la mettait dans le magnétoscope. Il est allé et a utilisé la salle de bain. Alors il jouait dans la maison une partie de la nuit, après l’avoir tuée.

La famille de la femme décédée aimerait que le tueur reste derrière les barreaux pour le reste de sa vie naturelle.

« Je veux que justice soit rendue à ma mère », a ajouté la fille. «Je veux la sécurité pour les habitants d’Aurora, de l’Illinois. Je ne veux pas qu’il sorte et fasse du mal à quelqu’un d’autre.

[image via Kane County Adult Justice Center]

