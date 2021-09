Le tuto beauté d’Ana Parra pour prendre soin de ses cheveux

in

Ana Parra / Instagram Ana Parra partage ses secrets pour avoir des cheveux sains

Ana Parra a traversé la cinquième saison d’EXATLON États-Unis avec une grande gloire, et bien qu’elle n’ait pas remporté la compétition et n’ait pas pu atteindre la grande finale, en raison d’un accident qu’elle a subi sur l’avant-dernier circuit de l’émission de téléréalité Telemundo, elle est entrée dans sa poche aux téléspectateurs.

Et profitant de la popularité qu’elle a acquise dans l’émission, l’ancienne reine de beauté colombienne, qui est admirée pour sa silhouette et sa belle chevelure, la jeune femme utilise ses réseaux sociaux pour partager des secrets de beauté avec ses fans.

Cette fois, la star de l’équipe Contender a révélé le secret de ses cheveux longs, et en temps opportun, elle a parlé de ce qui doit et ne doit pas être fait pour avoir une pelera d’un million de dollars.

“Vous et moi aimons avoir notre peau et nos cheveux en parfaite santé, et je vais vous montrer comment le faire”, a commenté Ana Parra dans le clip qu’elle a partagé avec ses fans Instagram.

“Comment récupérer les cheveux abîmés. C’est ce que JE NE FAIS PAS », a déclaré l’athlète de haut niveau dans son tutoriel beauté, où elle a inclus ces recommandations :

– Essayez de ne pas le laver tous les jours

– N’abusez pas de l’huile de coco car vous pourriez voir les cheveux sales.

– Lorsque vous séchez vos cheveux avec une serviette, pressez-les partout (ne les battez pas comme du chocolat)

– N’enveloppez pas vos cheveux dans la serviette

– Ne pas utiliser de produits qui contiennent du sel (ou être dans l’eau de la mer)

Ana a expliqué ce qu’il fallait faire et a dit :

CE QUE JE FAIS:

– Couper les extrémités tous les deux mois dans le croissant de lune

– Faites la routine que je vous ai montrée une fois par semaine

– Donnez beaucoup d’amour et de placage à vos cheveux

Et en parlant des produits qu’elle utilise pour avoir l’air majestueux, l’athlète a même révélé les produits capillaires qu’elle utilise.

Les masques sont :

• Masque capillaire bio par kaba @drose_tienda

• Traitement capillaire repolarisant par Kaba @drose_tienda

• Thérapie de croissance des cheveux par @anyeluzcosmetics

• Olaplex N.ro 3

• Tonique anti-chute de @anyeluzcosmetics

• huile capillaire d’argan de @anyeluzcosmetics

Après le tuto de l’ex-athlète d’EXATLON, ses fidèles followers l’ont non seulement félicitée pour sa belle chevelure, façon Pocahontas, mais ont également apprécié les conseils précis qu’elle a partagés.

“Merci pour tous vos conseils, vous pouvez voir qu’ils fonctionnent”, “Merci beaucoup bébé pour votre recommandation car maintenant je vis quelque chose de difficile et mes cheveux sont bien soignés” et “Bonjour, bonjour ma précieuse Anita. Tu as de beaux cheveux… Je trouve de l’huile de coco, mais les autres produits où je les trouve bisous pour toi prends soin de toi ❤❤❤❤ », étaient quelques-uns des messages exprimés par les fidèles adeptes d’Anita Parra.

