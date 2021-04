Le tweak de Google Photos pourrait le rendre plus utile pour stocker des documents

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Google Photos pourrait bientôt avoir une catégorie supplémentaire pour mieux organiser les documents importants.La catégorie permettra aux utilisateurs de trier les documents dans un onglet dédié.Les documents seront également triés par type, en séparant les affiches des reçus, les recettes des messages texte.

Google Photos reste une excellente deuxième maison pour vos précieuses photos et images, mais il devient également beaucoup plus utile pour le stockage de documents. Maintenant, Google est sur le point d’introduire une nouvelle catégorie spécifiquement pour les documents qui serviront de classeur à anneaux numérique.

Comme l’a remarqué Android Police, certaines versions de Google Photos ont gagné une nouvelle catégorie de documents aux côtés des lieux, des choses et des personnes. La section des documents sera divisée en captures d’écran, messages texte, notes manuscrites et recettes. À en juger par une capture d’écran de la fonctionnalité, elle est si détaillée et méticuleuse qu’elle est presque écrasante.

Ce n’est pas toujours précis ou raisonnable non plus. Selon la capture d’écran ci-dessous, il existe une sous-section pour «écriture manuscrite» et «bloc-notes». La catégorie «signe» semble également plus qu’un petit buggy.

Néanmoins, si la navigation dans les catégories semble intimidante, vous pouvez toujours utiliser la fonction de recherche du service. Ceci, associé à la prise en charge de Google Lens pour une meilleure reconnaissance de texte, devrait toujours vous trouver le document que vous recherchez.

La catégorie documents n’a pas encore été ajoutée à l’application de tout le monde. Il semble que Google est toujours en train de régler certains problèmes et le mettra probablement hors de cause dans les semaines à venir. Mais si vous n’avez pas essayé Google Photos, vous pouvez accrocher l’application ci-dessous pour Android et iOS.