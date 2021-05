Le tweet anti-biden infantile d’Hannity suscite une réaction torride contre lui – et Trump ⋆ .

Personne n’a jamais accusé Sean Hannity d’être un géant intellectuel. Et pour une bonne raison. Il est notoirement mal informé et illogique. Son plus grand atout en tant que spécialiste de la télévision est sa capacité à mentir sans honte et une réserve inépuisable d’arrogance.

Lundi soir, Hannity a pensé qu’il avait été frappé par une brillante inspiration pour un tweet pour attaquer le président Biden. Il a élaboré un thème que Hannity tente de vulgariser depuis des mois, sans aucun succès. Malgré ses échecs répétés, l’affirmation de Hannity selon laquelle Biden est mentalement déficient est contredite chaque fois que Biden parle publiquement. Et le peuple américain (selon un sondage Fox News!) A déjà conclu que c’est Donald Trump qui est trop malsain pour servir.

Intrépide, Hannity a tweeté ce morceau pathétique d’enfantillage…

Sérieusement? C’est le niveau de discours politique fourni par l’animateur d’un programme que Fox News présente avec fierté tous les soirs aux heures de grande écoute? Et ironiquement, cela vient de quelqu’un qui a ses propres rituels du coucher. Hannity était connu pour avoir appels nocturnes avec Trump tous les soirs après son spectacle.

En toute honnêteté, ce n’est en fait pas pire que le reste de la gamme de Fox (c’est-à-dire Tucker Carlson, Laura Ingraham et les pommes de terre «Curvy Couch» de Fox and Friends). Mais le seul facteur rédempteur est que ce genre d’idiotie est si facile à réfuter. Et Twitter était prêt et disposé à assumer cette tâche:

Et il a toujours battu Trump? C’est triste. – JoeReynoldsChief (@ JoeReynolds2020) 24 mai 2021

C’est le président Joey – GlennyTrades (@GlennInvestor) 24 mai 2021

Vous savez que nous avons tous vu (à plusieurs reprises) L’ancien gars a dû utiliser les DEUX mains pour soulever un verre d’eau, non? Joe peut faire des choses comme faire du jogging, alors que TFG ne pouvait pas descendre une rampe. Joe fait du vélo avec sa femme. Là où TFG ne pouvait pas faire fonctionner un parapluie… – Rick Sanchez C-137 (@ Tiny2na) 24 mai 2021

Mais Sean, tu sais très bien que Joe n’est pas le gars qui porte des couches. – Leslieoo7 ?? ?? (@ Leslieoo7) 24 mai 2021

Il est toujours le président et malgré les tentatives pathétiques de le rabaisser, le pays se dirige dans une direction à la hausse par rapport à Trump dans toutes les catégories mesurables. Les décès dus à Covid sont en baisse, les vaccinations sont en hausse. Le pays s’ouvre complètement. Chômage en baisse, bourse en hausse – Toby (@ Toby1472) 24 mai 2021

Vous savez que @JoeBiden fait un excellent travail alors que c’est le meilleur que Hannity puisse proposer. – Riley le chien (@RilesTheDog) 24 mai 2021

