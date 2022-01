Le tweet avec le plus de likes de 2021 est, évidemment, d’un youtuber

2021 se termine. Ne me posez pas de questions sur l’année car, franchement, je n’ai même pas encore digéré 2020 et ils parlent déjà de 2022.

Cependant, il est inévitable qu’à l’approche de la Saint-Sylvestre, nous commencions à voir le compilations avec le meilleur de 2021. Ou avec le moins mauvais, selon la façon dont on regarde l’année.

Dans le cas de Twitter, ils ont présenté des données du réseau social en espagnol au cours de l’année dernière, et ils sont très curieux.

Quel est le tweet avec le plus de « likes » en 2021

La vérité est que Twitter a donné les données officielles et, par curiosité, leur a donné du mal. En fait, ce n’est pas que je les ai mal donnés, c’est que, depuis que la nouvelle est sortie et jusqu’à maintenant, Les choses ont changé.

Vous ne serez pas surpris si nous vous disons que le deuxième tweet en espagnol avec le plus de « j’aime » Cette année appartient au compte officiel de l’un des youtubeurs les plus célèbres de notre pays : Willyrex.

Avec près de 8 millions d’abonnés au moment d’écrire ces lignes, le tweet annonçant officiellement la naissance de sa fille María C’était le deuxième plus aimé par les hispanophones sur le réseau social.

MARIA est née ! – Willyrex (@WillyrexYT) 12 janvier 2021

Comme vous pouvez le voir, prenez plus de 850 000 « j’aime » Et, au moins cette fois, ce n’est pas une conversation ou un message incendiaire ou plein de blagues, de trolls et d’insultes. Une nouveauté quand on parle de Twitter.

Mais depuis que Twitter a annoncé les données, un autre tweet a pris la première place. Il était en deuxième position, mais il a été couronné sur le podium. Encore une fois, il appartient à un autre youtuber et streamer célèbre : Auronplay.

Don Gato est décédé cet après-midi, il n’a finalement pas pu vaincre la maladie. Je suis absolument dévasté et en même temps plein de rage et de colère. Aujourd’hui, une partie de moi est morte. Merci pour ces 8 ans, je t’aime très fort. pic.twitter.com/kBT91d2197 – Auron (@auronplay) 26 avril 2021

Le message déjà a dépassé le million de « j’aime » et malheureusement c’est l’annonce officielle de la mort du chat par Auronplay, qui a facilement dépassé Willyrex.

Une fois de plus, Internet est le royaume des chats.

Cependant, et par curiosité, le tweet avec le plus de « likes » de 2021 n’était pas non plus le plus retweeté. Cet honneur revient à un autre « suspect habituel » des réseaux.

Quel est le tweet le plus retweeté de 2021

Dans ce cas, le podium est pour Ibai Llanos, bien sûr, avec ce tweet :

Si Kylian Mbappé finit par signer au Real Madrid, il tirera au sort 10 maillots de Mbappé lui-même parmi tous ceux qui donnent RT à ce tweet. – Ibai (@IbaiLlanos) 14 août 2021

Comme vous pouvez le voir, je parlais de signature possible de Mbappé par le Real Madrid durant le mois d’août et, si vous faisiez RT, vous pouviez prendre l’un des 10 maillots du joueur qui allait tirer au sort.

Cela a sans aucun doute fait plus de 200 000 personnes le retweeteront, obtenant avec autorité la première place en termes de tweet le plus diffusé en espagnol de 2021.

Comme vous pouvez le voir, pour une fois au moins, les tweets les plus célèbres de 2021 ne sont pas gênants. Quand on parle de Twitter, la vérité est que c’est tout un exploit.