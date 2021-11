Le tweet de Kadarius Toney mène à une autre conversation avec Joe Judge

Après un match frustrant jeudi soir le 30 septembre et un message sur les réseaux sociaux dans lequel il a insinué qu’il avait trouvé que son rôle limité dans l’offensive des Giants était « boiteux », le receveur Kadarius Toney a eu une conversation avec son entraîneur-chef.

« Quoi que vous publiiez, lui a dit Joe Judge, assurez-vous de ne pas avoir à expliquer, clarifier ou défendre. »

La leçon n’a pas été retenue.

Toney, le choix de première ronde recrue, a laissé beaucoup à expliquer, clarifier et défendre dans un tweet de mercredi soir dans lequel il a tenté de contextualiser l’accident mortel impliquant l’ancien receveur des Raiders Henry Ruggs III comme une simple erreur que les gens commettent.

Le juge a déclaré qu’il s’était adressé à Toney et aux Giants dans leur ensemble à propos de l’accident de voiture dans lequel les procureurs de Las Vegas ont déclaré que Ruggs, qui, selon eux, avait une teneur en alcool dans le sang deux fois supérieure à la limite légale du Nevada, conduisait à plus de 150 mph avant de faire reculer une autre voiture, tuer la femme à l’intérieur.

Nous les jeunes… tout le monde fait des erreurs… vous regardez tous la situation comme « ceci ou cela » parce que ce n’est pas le cas… vous en avez tellement à dire… il sait qu’il a foiré, ne les traînez pas pour ça……c’est maladroit pour moi….prier juste pour les familles impliquées 🙏🏽💯 – Kadarius Toney (@0fficialC2N) 3 novembre 2021

« J’ai parlé à Kadarius. Il est important que nous comprenions comment nous articulons nos mots et les exposons », a déclaré Judge après l’entraînement jeudi. «En fin de compte, nos prières sont avec tout le monde. C’est une situation que personne ne veut voir arriver à qui que ce soit. … Bien que personne ne rejette en aucune façon les conséquences, c’est horrible des deux côtés.

Le juge a souligné que Ruggs, une ancienne star de l’Alabama, a de nombreuses relations à travers la ligue, ce qui conduit les joueurs à rechercher l’empathie plutôt que la colère.

Mais Toney, qui ne s’est pas exprimé en public jeudi, n’a pas semblé exprimer la même empathie pour la victime dans son tweet largement critiqué.

« Nous, les jeunes… tout le monde fait des erreurs », a écrit Toney. « vous regardez tous la situation comme ‘ceci ou ça’ parce que ce n’est pas vous tous… vous avez tellement de choses à dire… il sait qu’il a foiré, ne les traînez pas pour ça… c’est maladroit pour moi…. priez simplement pour les familles concernées.

Le juge a déclaré que le cœur de Toney, 22 ans, était au bon endroit et qu’il était une « personne très intelligente » qui pouvait être coachée. Il y a eu beaucoup de choses qui ont dû être entraînées, cependant.

Joe Judge s’entretient avec Kadarius Toney à l’entraînement jeudi.Robert Sabo

Le franc-parler de Toney en dehors du terrain ne lui a pas coûté sur le terrain en sept matchs cette année, au cours desquels il a capté 27 passes pour 343 verges et ressemblait parfois à la menace explosive dont les Giants ont besoin. Mais son émotion sur le terrain a conduit à une expulsion lors de la semaine 5, lorsqu’il a donné un coup de poing à Damontae Kazee de Dallas lors d’une bagarre, se retirant d’un match au cours duquel il avait accumulé 189 verges de réception.

Toney s’est excusé après le match et a pris ses responsabilités tout en ajoutant que « tout le monde fait des erreurs ».

Les individus en croissance apprennent d’eux. Le juge a déclaré qu’il appréciait que Toney soit le type de personne qui est lui-même sans s’excuser et disposé à s’exprimer.

Parfois, cela signifie qu’il minimise, intentionnellement ou non, un incident horrible qui a laissé une femme morte et Ruggs face à des accusations de conduite sous l’influence de l’alcool ayant entraîné la mort et la conduite imprudente.

« Je n’ai pas de questions sur [Toney’s] personnage. Je pense qu’il est important que les gens comprennent cela – j’en parle tout le temps, je peux traiter avec des personnalités », a déclaré Judge à propos de Toney, qui était limité à l’entraînement avec une blessure au pouce. « Maintenant, cela ne signifie pas qu’à un moment donné, vous n’avez pas besoin d’aborder quelque chose avec quelqu’un.

« C’est un jeune joueur, et nous devons continuer à aider ce gars à grandir en tant que professionnel. »