Le tweet d’Olivia Rodrigo et Cardi B qu’elle a encadré pour décorer son appartement

Maintenant la boucle est bouclée, eh bien la chanteuse de 18 ans a déjà son propre appartement et une partie de sa décoration est le tweet de Cardi B encadré. Internet est d’accord et les fans n’ont pas tardé à commenter : “Les reines soutiennent les reines” et “NOUS AVONS BESOIN D’UNE COLLABORATION“, ce qui n’est peut-être pas trop loin.

Et Cardi avait tout à fait raison quand elle a tweeté. Dire qu’Olivia va “très bien” pour son âge est un euphémisme : son premier album, Sour, a fait d’elle un hit du jour au lendemain, et depuis lors, elle n’a fait que grimper dans les charts. En fait, sa promotion s’accompagne de “toxic f ******”, avec les comparaisons qui ont été faites entre Rodrigo et une jeune Britney Spears, ce qui rend les commentaires de Cardi d’autant plus significatifs.

À propos de vivre seule, Olivia a déclaré: “J’aime vivre seule”, a-t-elle déclaré. “Cependant, je ne sais pas non plus comment prendre soin de moi.”