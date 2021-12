Le tweet du Thunder a aggravé la plus grosse perte de l’histoire de la NBA

Les Thunder d’Oklahoma City ne sont pas censés gagner des matchs cette saison. Cela irait à l’encontre des plans à long terme de la franchise. Après avoir échangé Russell Westbrook et Paul George il y a deux ans, Oklahoma City est passé en mode de reconstruction complète. C’est la bonne façon de le dire. Plus précisément, les Thunder tankent aussi sans vergogne que n’importe quelle équipe depuis l’ère « Process » des Philadelphia 76ers.

Oklahoma City a rempli la liste presque exclusivement de jeunes joueurs qui ne savent pas comment gagner. Plus de pertes signifient de meilleures chances à la loterie pour avoir la chance de décrocher une superstar au repêchage. Le tanking n’est plus aussi attrayant qu’avant après que la ligue ait aplati les pourcentages des pires équipes il y a quelques années, mais le Thunder pense toujours que c’est leur meilleure chance de se constituer un concurrent sur l’un des plus petits marchés de la ligue. Bien qu’il ait déjà quelques jeunes pièces passionnantes, OKC n’a pas l’intention d’être à nouveau compétitif avant au moins quelques années.

Certaines personnes pensaient que le Thunder gagnerait six matchs toute la saison. Au lieu de cela, Oklahoma City a remporté six de ses 15 premiers matchs avant de commencer une longue séquence de défaites. Pour la plupart, les Thunder ont été assez amusants même s’ils sont mauvais. Cela a changé lorsqu’ils ont affronté les Grizzlies de Memphis jeudi soir, lorsque les choses sont devenues historiquement laides.

Le Thunder n’a pas seulement perdu contre une équipe de Grizzlies jouant sans Ja Morant. Ils ont perdu par 73 points. C’est la plus grosse perte de l’histoire de la NBA. Memphis a également marqué son plus grand nombre de points dans l’histoire de la franchise lors de la victoire 152-79.

Après le match, le Thunder a tweeté ceci.

Parfois, lorsque la vie devient difficile, il n’y a rien d’autre à faire que de tweeter. Il s’agit d’une masterclass pour tweeter à travers elle.

Le Thunder n’avait pas le gardien vedette Shai Gilgeous-Alexander, qui était sorti avec une commotion cérébrale, ni la recrue prometteuse Josh Giddey. Ils auraient quand même dû être en mesure de se battre contre une équipe de Grizzlies sans Morant, cependant. OKC a laissé les Grizzlies tirer à 62,5% sur le terrain et à 52,8% à trois points. OKC a terminé avec presque deux fois plus de revirements que les Grizzlies. Memphis a terminé avec 41 passes (!) à seulement 14 pour OKC.

Vous voulez regarder un ensemble de faits saillants de 10 minutes des Grizzlies donnant au Thunder la pire perte jamais enregistrée? C’est ici:

Après le match, les sujets de tendance de Twitter ont accidentellement placé le choix n°1 projeté, Paolo Banchero, comme l’une des stars mises à l’écart de l’équipe. Est-ce un signe du futur ?

Il est presque normal que cette perte se soit produite le jour où j’ai publié un abécédaire sur la classe de draft NBA 2023. Il y a des perspectives légitimes de superstar dans cette classe, et Sam Presti et le reste du braintrust Thunder en sont certainement extrêmement conscients. Peut-être que les balles de ping-pong rebondiront dans le bon sens un jour et OKC aura son prochain Kevin Durant ou Westbrook ou Harden.

Si non? Le Thunder ferait mieux de commencer à ajouter bientôt des talents vétérans à la liste. Les fans de Thunder ont été incroyablement fidèles au fil des ans et ils ne méritent pas de regarder un produit comme celui-ci.