Le tweet du verdict post-Derek Chauvin de Tomi Lahren est si vil Twitter est enragé al .

Il y a très peu de raisons de couvrir Tomi Lahren. Après tout, offrir une couverture à quelqu’un dont le travail consiste à demander une couverture semble contre-intuitif. Nous attendons normalement. Mais parfois, elle publie un tweet qui est à la fois si typique de Tomi, à un moment terrible, cela vaut la peine d’être couvert, tout comme la réaction. Ce soir, le tweet est horrible et les réponses ne pourraient pas être plus en colère.

Le tweet de Tomi sépare celui qui a «gagné» en Amérique aujourd’hui, puis évoque à nouveau les émeutes, les pillages… qui ont été surchargés par la droite depuis l’été dernier.

C’est dégoûtant.

Vous avez votre justice donc je suppose qu’il y aura la paix à Minneapolis ce soir? Pas d’émeute? Pas de pillage? Pas d’agents harcelants? – Tomi Lahren (@TomiLahren) 20 avril 2021

D’accord, de qui est ce «vous» dont elle parle? Lorsque nous examinons le système de justice pénale, nous incluons tout le monde. Si justice a été rendue aujourd’hui – et c’était clairement le cas – pourquoi n’a-t-elle pas dit: «Maintenant que justice a été rendue aujourd’hui…» Mais le «vous» exprime «la justice noire».

Maintenant, en ce qui concerne pas de pillage, pas de harcèlement, pas d’émeute, tout cela, nous aimerions croire qu’il n’y aura rien de cela non plus. Nous le supposons parce que nous avons remarqué un écart énorme dans la couverture des manifestations de cet été, avec peu de couverture à gauche, tandis que Portland et Seattle semblaient être les seules histoires couvertes à droite.

La droite a à peine couvert de nombreuses manifestations tenues pendant la journée, pacifiques, celles tenues par certains des dirigeants du BLM, des mères et des grands-pères, dans une démonstration de force rappelant King et tout l’été dernier, nous avons noté qu’aucune bonne manifestation ne se produisait après la tombée de la nuit. . Nous savons tous pourquoi ils n’ont pas couvert les nombreuses manifestations pacifiques. Cela n’a simplement servi à rien de la droite.

La gauche a explosé de colère.

Ma justice? C’est juste de la «justice» que vous brouillez raciste. Pensiez-vous que c’était une bonne chose qu’il assassine un homme? Merde, je n’obtiendrai jamais la brutalité et la haine odieuse, insensible, vile, que vous crachez Tammy, vous êtes vraiment un point de vente. Hé, mais sur @FOX, ça paie les factures. Travaillez-le. https://t.co/ULXQFmqHGJ – Titus (@TitusNation) 21 avril 2021

L’un des innombrables problèmes avec les xénophobes racistes comme ce crétin est qu’un homme noir, face contre terre sur le trottoir avec un genou sur le cou, est précisément son idée de la «paix». https://t.co/jc2Op4xvh6 – Richard Marx (@richardmarx) 20 avril 2021

Par «votre justice», vous entendez des personnes autres que vous. Comme chez les gens qui ne sont pas des connards racistes comme vous. Merci pour la clarification, Barbie nazie. https://t.co/jc2Op4xvh6 – Richard Marx (@richardmarx) 20 avril 2021

«Vous avez votre justice». Qui TF êtes-vous? https://t.co/RlnctYHLdQ – DeMarcus (@semperdiced) 20 avril 2021

La quintessence du privilège blanc. https://t.co/0hmOFJTLds – David Weissman (@davidmweissman) 20 avril 2021

Parfois, ce sont les vôtres. https://t.co/ioza0Msw34 pic.twitter.com/1fdWJfnwp8 – GOLDI E. (@goldietaylor) 20 avril 2021

Je pensais que vous aimiez les émeutes, le pillage et le harcèlement des officiers 🤡 https://t.co/YWT26ezumW pic.twitter.com/V21syfW27S – Hyan ハ イ ア ン (@_thehyan) 20 avril 2021

Mon dieu, Tomi. Même Lauren Boebert sait à STFU en ce moment. #verdict:

Il est coupable AF, et vous êtes raciste. https://t.co/4pPhSWAA39 – 𝚃𝚑𝚎 𝙻𝚒𝚋𝚎𝚛𝚊𝚕 𝙿𝚘𝚎𝚝 (𝙻𝙿) (@TheLiberalPoet) 20 avril 2021

Voyez comment elle a dit «votre justice». Je souhaite que quelqu’un batte cette chienne https://t.co/1ylNtKVSnv – Ian Harris (@ianharris) 20 avril 2021

Il y en avait beaucoup qui étaient bien pires par rapport à ce qu’ils aimeraient faire à Toni. Il ne devrait pas y avoir de haine ce soir, «nous» avons droit à la justice.

Paix, vous tous

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak