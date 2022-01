Le tweet en deux mots d’Antonio Brown après la sortie de Bucs-Jets en milieu de match

Le temps d’Antonio Brown avec les Buccaneers, et probablement sa carrière dans la NFL, s’est terminé brusquement et de manière étonnante dimanche lorsqu’il a arraché son maillot et a quitté le terrain torse nu au cours du troisième quart de la victoire de Tampa contre les Jets au MetLife Stadium.

Brown a salué la foule et leur a envoyé un signe de paix tout en se dirigeant vers le tunnel et plus tard hors du stade avant que les Bucs ne terminent leur victoire.

L’entraîneur-chef Bruce Arians a déclaré après le match que Brown n’était plus membre de l’équipe et Tom Brady a donné son avis sur la situation dans son ensemble.

AB a ensuite tweeté ce tweet de deux mots avec une photo de lui avant le match de dimanche.

Euh, d’accord.

Twitter a eu des réactions :