Le tweet graphique “Hang in there” d’Urban Meyer déchiré par les fans de la NFL

Les Jaguars de Jacksonville sont déjà sur un départ de 0-2, Urban Meyer a connu de très mauvais mois en tant qu’entraîneur-chef de la NFL et on a l’impression que la franchise est vouée à une autre mauvaise saison.

Et maintenant, il y a un graphique que l’équipe a tweeté qui est tout simplement ridicule pour diverses raisons.

C’est un message de Meyer qui dit : « Accrochez-vous avec nous. Nous allons nous améliorer. La seule chose à propos de Jacksonville et du 904, c’est d’aller dormir en sachant qu’aucun groupe ne travaillera plus fort pour faire basculer cette chose.

Où commencer? « Hang in there » n’est pas le message le plus motivant, et puis il y a cet anglais bizarre dans la deuxième phrase.

Pas génial! Les fans de la NFL ont convenu:

Un message pour #DUUUVAL pic.twitter.com/fmB3RGRexX – Jacksonville Jaguars (@Jaguars) 20 septembre 2021

Est-ce juste Urban qui se parle dans le miroir ? Les fans des Jags ont eu affaire à un football médiocre pendant la majeure partie des 20 dernières années. À quand remonte la dernière fois qu’Urban a perdu 2 de suite ? https://t.co/fMU2NIXKlc – CapeCodPete (@CapeCod_Pete) 20 septembre 2021