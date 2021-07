Le tweet “pourriture en enfer” du ministre du SNP à Jacob Rees-Mogg signalé au chien de garde des normes | Politique | Nouvelles

La Commission des normes pour l’Écosse a reçu un rapport par la poste de James Dornan, SNP MSP pour Glasgow Cathcart. Le membre du Parlement écossais a répondu à une vidéo de M. Rees-Mogg, un catholique pratiquant, visitant le Centre de commandement national des forces frontalières britanniques, avant un nouveau projet de loi sur les frontières.

M. Rees-Mogg a retweeté sa propre vidéo avec la légende : “Les bandes de blighters amenant des entrants illégaux à Blighty seront brisées par ce brillant projet de loi sur les frontières.”

Ses commentaires faisaient référence au projet de loi sur la nationalité et les frontières des conservateurs, qui verra des peines de prison accrues pour les trafiquants d’immigrants illégaux et des pouvoirs accrus pour les forces frontalières.

M. Dornan a répondu : « J’espère que vous vous en souviendrez la prochaine fois que vous vous confesserez.

« Vous et vos copains êtes déjà responsables de la mort de milliers de personnes et vous êtes maintenant heureux de voir les personnes les plus désespérées du monde souffrir et se noyer…

« Si votre dieu existe, vous pourrirez sans aucun doute en enfer. »

Depuis lors, M. Dornan a limité son compte Twitter aux seuls abonnés.

Le whip en chef des conservateurs écossais Stephen Kerr MSP a demandé des excuses immédiates au membre du SNP.

Il a déclaré: «Ces commentaires de James Dornan étaient empoisonnés et au-delà de la pâleur.

« Il est bien connu pour ses débordements sur Twitter, mais ce vitriol n’a tout simplement pas sa place dans un débat politique respectueux.

“Frais de ses fausses affirmations sur les bus Lothian discriminatoires à l’égard des catholiques, ce MSP enclin à la gaffe a une fois de plus montré son côté méchant et a honteusement amené la religion dans sa colère contre un autre élu.”

Poursuivant ses remarques, M. Kerr a suggéré que M. Dornan « n’était pas intéressé à adhérer au code de conduite des MSP lors de la publication de cette réponse ».

Il a ajouté: “James Dornan doit s’excuser de toute urgence pour ce comportement totalement inacceptable et abusif immédiatement.”

Un porte-parole du SNP a déclaré à ce sujet : « Le désespoir des conservateurs écossais de porter un jugement sur un tweet tout en omettant totalement de condamner le régime d’immigration de leurs patrons du gouvernement de Westminster en dit long.

“Alors que certaines personnes semblent déterminées à être offensées indépendamment de ce que disent les politiciens du SNP, il y a moins de choses plus offensantes qu’une politique qui menace d’emprisonner des réfugiés désespérés pour le crime d’avoir tenté de sauver leur propre vie – et la vie de leurs enfants en bas âge – et il est essentiel que de telles politiques insensibles soient dénoncées.

Le mois dernier, M. Dornan s’est excusé après avoir faussement suggéré qu’une compagnie de bus d’Édimbourg, Lothian Buses, était discriminatoire à l’égard des catholiques.

M. Dornan a déclaré à l’époque: «À des fins de clarification, je tiens à préciser que je suis conscient que Lothian Bus a continué à modifier ses itinéraires de service au fur et à mesure que la campagne contre les attaques contre les bus progressait.

«Mon discours visait à souligner à quel point une partie de la communauté peut être presque invisible lorsque des décisions, y compris des entreprises, sont prises.

«Je n’ai jamais eu l’intention de sous-entendre que les bus Lothian ou leur personnel étaient par cette action anti-irlandais ou anti-catholiques. Pour cela, je m’excuse sincèrement.

Express.co.uk a contacté la Commission des normes pour l’Écosse pour commentaires.