Le tweet tokenisé de Jack Dorsey se vend 2,9 millions de dollars, les fonds de la vente de NFT seront transférés à une organisation caritative

23 mars 2021 08:09 & nbspUTC

| Mise à jour:

23 mars 2021 à 08:09 & nbspUTC

Par & nbspClark

Lundi, Jack Dorsey, le créateur de Twitter & Square, a été témoin d’un certificat numérique ou d’un jeton non fongible (NFT) de son premier tweet vendu pour 2,9 millions de dollars. Le nouveau propriétaire du tweet NFT Jack Dorsey est le PDG de Bridge Oracle, Sina Estavi, qui a surenchéri sur le créateur de Tron Justin Sun pour le tweet symbolique.

Le battage médiatique des actifs NFT a considérablement augmenté et le lundi 22 mars 2021, le tweet symbolique de Jack Dorsey du 21 mars 2006 a été vendu pour 2,9 millions de dollars en ETH. Bitcoin.com a rapporté le tweet tokenisé de Dorsey 2006 au cours de la 1ère semaine de mars, lorsque les offres s’élevaient à 1,5 million de dollars pour le tweet.Le premier tweet de Jack Dorsey a été symbolisé par une demande nommée Valuables, qui est gérée par une société nommée Cent. Le site Web bien assorti v.cent.co utilise la blockchain Matic pour la procédure de tokenisation.La dernière offre du PDG de Bridge Oracle, Sina Estavi, était de 2915835 $ ou une trace de plus de 1630 ETH. Le projet Bridge Oracle est un système oracle construit sur le réseau Tron.Le créateur de tron ​​Justin Sun a également été ennuyeux de soumissionner sur le tweet et son offre précédente pour le premier tweet de Jack Dorsey était de 2 M $ ou 1304 ETH. Faites don des 2,9 millions de dollars en ETH à un organisme de bienfaisance nommé Give directement, après avoir transféré l’Eth à BTC.Dorsey a déclaré le 9 mars 2021 « À la fin du 21 mars, nous changerons directement les revenus en BTC. & envoyer à Give Direct Africa Response. »La vente de tweets tokenisés fait également de l’ombre à la censure récemment accrue visant les problèmes de vulnérabilité à la permanence lorsqu’elle provient du stockage d’actifs NFT à long terme. Le débat a pris de l’ampleur, car les tweets symboliques comme le nouveau tweet symbolisé de Jack Dorsey ont été supprimés et les images NFT ont été remplacées.Le battage médiatique de la NFT dure longtemps alors que John Cleese de Monty Python distribue un dessin iPad du pont de Brooklyn sur OpenSea , Et le musicien et artiste suédois Jonas Quant a proclamé l’introduction d’un NFT nommé Dreaming.

Clark

Chef de la technologie.

