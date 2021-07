DéFi

Le Twitter de Jack Dorsey rejoint NFT Mania, mais il ne veut toujours rien avoir à faire avec Ethereum

La plate-forme de médias sociaux populaire Twitter rejoint la manie des jetons non fongibles (NFT). Cependant, il ne cherche pas à vendre mais à les donner gratuitement.

Twitter Première plate-forme sociale avec un intérêt NFT

Le géant des médias sociaux fondé par Jack Dorsey en 2006 a déclaré qu’il distribuerait gratuitement 140 NFT originaux à 140 utilisateurs chanceux.

Les utilisateurs peuvent mettre la main sur ces tweets tokenisés sur Twitter sur la populaire plate-forme NFT Rarible. Il y aura 20 séries de sept NFT différents à gagner, ce qui porte le total à 140.

Les NFT vont d’un homme de pierre envoyant un tweet aux GIF du logo d’oiseau populaire de l’entreprise. Le dernier est le mot « Twitter » qui tombe sur une assiette.

Les NFT sont des représentations symboliques d’actifs du monde réel. Ces actifs peuvent être corporels ou incorporels. Les NFT ont explosé depuis le début de l’année alors que de plus en plus d’amateurs de crypto et d’art ont dépensé des millions pour acheter des cartes de sport à jetons, de l’immobilier virtuel et même des baskets numériques.

Bien qu’il s’agisse de la première incursion de la populaire plate-forme de médias sociaux dans l’espace des objets de collection numériques, le PDG Jack Dorsey a une longue histoire avec les NFT.

Le premier tweet de Dorsey en 2006 a été symbolisé et vendu sur la plate-forme NFT Valuables by Cent pour 1630 ETH (environ 2,9 millions de dollars) en mars. Il a cependant converti le produit en Bitcoin avant de le transférer à une ONG africaine, GiveDirectly luttant contre l’impact de la pandémie mondiale sur l’économie africaine.

Une autre figure mondiale qui aime les NFT depuis qu’ils ont été largement adoptés est le propriétaire de Dallas Mavericks, Mark Cuban, qui a également vendu un tweet pour 0,56 ETH, qui s’élevait à 953 $ à l’époque.

Les NFT ont connu une croissance exponentielle depuis la vente record de 5000 Days par l’artiste numérique Beeple pour un record de 69,3 millions de dollars sur Christie’s.

Dorsey n’est pas intéressé par Ethereum

De nombreux passionnés de NFT ont souligné la récente incursion de Twitter dans l’espace des objets de collection numériques comme un signe que Dorsey se réchauffe progressivement vers Ethereum.

Cependant, l’entrepreneur technologique réservé est sorti pour purifier l’air. En réponse à un tweet de l’utilisateur @packanimalETH affirmant que Dorsey envisageait désormais d’investir dans Ethereum, il a répondu par un bref « Non ».

Dorsey est un maximaliste assermenté de Bitcoin et a déclaré publiquement sa fascination pour la plus ancienne crypto-monnaie du monde. Ces derniers temps, il a cherché à inciter les investisseurs institutionnels aux avantages inhérents offerts par Bitcoin par rapport au fiat traditionnel et même à l’or.

À cette fin, il organise une conférence axée sur le Bitcoin soutenue par la société Ark Investment de Cathie Wood pour obtenir un soutien à la monnaie virtuelle en difficulté.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.