Le Twitter du Premier ministre indien Modi piraté la propagation de Bitcoin

13/12/2021 à 09h45 CET

SPORT.es

Le compte Twitter du Premier ministre indien Narendra Modi a été piraté avec un message disant que l’Inde avait adopté le Bitcoin comme monnaie légale et le distribuerait à tous les citoyens. Le tweet a été rapidement supprimé et son bureau a déclaré que le compte avait été brièvement compromis.

C’est la deuxième fois que le compte Twitter de Modi est piraté. C’est un Twitter prolifique et compte plus de 70 millions d’abonnés, le plus grand nombre de tous les leaders mondiaux. Le tweet supprimé de son nom d’utilisateur principal @narendramodi a déclaré que le gouvernement indien avait officiellement acheté 500 bitcoins et les « distribuait à tous les résidents du pays ».

L’année dernière, son compte a été piraté et un tweet a été envoyé exhortant les gens à faire un don à un faux fonds de secours Covid. La dernière attaque survient alors que l’Inde se prépare à sévir contre un commerce de crypto-monnaie en plein essor, et une nouvelle loi devrait être soumise au Parlement ce mois-ci.