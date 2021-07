Le typhon Nepartak perturbe le programme de tennis

in

27/07/2021 à 07:10 CEST

.

La pluie et le vent qui ont amené le typhon Nepartak à Tokyo interruption forcée du programme de mardi au tennis club d’Ariake quand les Espagnoles Garbiñe Muguruza et Sara Sorribes et l’Argentin Diego Schwartzman, entre autres, avaient commencé à jouer.

Muguruza, septième graine, a battu la Belge Alison van Uytvanck 3-0 au premier set, Sorribes a perdu sur le même score contre la Russe Anastasia Pavlyuchenkova et Schwartzman a dominé le premier set 2-1 contre le Tchèque Tomas Machac.

Le seul match qui pouvait se terminer était celui entre Stefanos Tsitsipas et l’Américaine Frances Tiafoe, qui est tombé du côté grec par 6-3 et 6-4.

Le programme des huitièmes de finale de tennis a été interrompu à 12h30.