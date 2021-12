Le typhon philippin Rai a dépassé toutes les attentes aux yeux des prévisionnistes

L’intensification rapide qui a transformé le typhon Rai de cette semaine en la tempête la plus violente à avoir frappé les Philippines cette année a dépassé toutes les prévisions, ont déclaré les prévisionnistes, faisant près de 400 morts et près d’un million de déplacés.

Bien que l’on ne sache pas exactement comment le réchauffement climatique affecte l’intensification de ces tempêtes, l’agence des Nations Unies sur le changement climatique a constaté qu’il est « probable que la fréquence des événements d’intensification rapide ait augmenté au cours des quatre dernières décennies » à mesure que les températures augmentent.

Avant que la Rai ne subisse un processus d’intensification rapide, les prévisionnistes ont d’abord mis en garde contre une tempête qui pourrait causer des « dommages considérables », avec des vents pouvant atteindre 165 kilomètres (103 miles) par heure.

« Mais la situation a évolué très rapidement », a déclaré mardi Nikos Peñaranda, un prévisionniste qui étudie les orages au bureau météorologique national des Philippines. « Nos modèles n’étaient pas en mesure de prédire la façon dont la tempête s’est intensifiée, et elle a dépassé toutes nos prévisions. »

Lors d’une intensification rapide des tempêtes, l’eau chaude de l’océan et des vitesses de vent différentes près de l’œil de la tempête agissent comme du carburant pour la transformer en un événement plus grave. Dans le cas de Rai, la tempête s’est transformée en un supertyphon de catégorie 5, avec des vitesses similaires à celles d’un avion de ligne qui commence à décoller du sol.

Lorsqu’il a touché terre, des vents atteignant 210 km/h déracinaient des cocotiers, déchiraient des poteaux électriques et projetaient des plaques de tôle ondulée et de bois dans les airs.

Un manque de données en temps réel et d’études de cas de tempêtes similaires dans la région a rendu difficile pour les prévisionnistes de prédire à quel point Rai, ou Odette comme on appelle localement la tempête, s’intensifierait, a déclaré Peñaranda.

« Le défi de la prévision d’événements qui s’intensifient rapidement est simplement que la vitesse à laquelle cela se produit, souvent en quelques heures, laisse moins de temps pour la mobilisation et les évacuations pour la réduction des risques de catastrophe », a déclaré Clare Nullis, responsable des médias spécialisée dans le changement climatique au World Organisation météorologique (OMM).

L’ouragan Ida, une tempête de catégorie 4, a connu une intensification similaire dans le golfe du Mexique quelques heures avant de s’abattre sur l’État américain de Louisiane en août.

Les températures des océans près de la surface et à des profondeurs allant jusqu’à 200 mètres augmentent environ trois fois plus vite dans cette région que la moyenne mondiale, selon l’OMM, ce qui en fait un terrain fertile pour des tempêtes plus intenses et moins prévisibles.

Au cours des trois dernières décennies, les Philippines ont enregistré au moins 205 cyclones tropicaux, le plus élevé de tous les pays asiatiques, selon EM-DAT, une base de données accessible au public sur les catastrophes gérée par l’Université de Louvain. Presque chacun d’entre eux a fait des morts et causé des millions de dollars de dégâts.

En comparaison, la Chine, le deuxième pays le plus touché, en a vu 139, et le Bangladesh, également sujet aux tempêtes, en a vu 42.

