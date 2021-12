Le typhon Rai fait au moins 31 morts aux Philippines

18/12/2021 à 18:17 CET

.

le typhon Rai, qui est venu Philippines jeudi et a quitté le pays ce samedi, a fait au moins 31 morts et plus de 328 000 déplacés dans la zone centrale de l’archipel, a rapporté aujourd’hui l’agence des catastrophes.

Dans son dernier rapport, le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophe (NDRRMC) a noté que parmi les déplacés, seuls 2 283 se trouvent dans des centres d’évacuation, alors qu’il y a 193 villes sans électricité et 22 routes endommagées.

Les dégâts, les inondations et les glissements de terrain causés par le typhon ont également ils ont coupé les télécommunications dans 222 localités, alors qu’il y a 22 routes affectées.

L’assaut du typhon, connu sous le nom d’Odette dans le pays et le 15e à frapper les Philippines cette année, a traversé quelque neuf îles où il a arraché des toits et endommagé de nombreux bâtiments.

Le typhon, qui a touché terre jeudi avec des vents atteignant 150 milles à l’heure, l’intensité a baissé ce samedi avec des vents allant jusqu’à 185 km/h et a quitté les Philippines vers la mer de Chine méridionale, selon l’agence météorologique PAGASA.

Dévastation à Siargo

le barrages routiers et inondations Ils rendent difficile le travail des équipes de secours sur des îles comme Siargao, qui a été gravement endommagée par les inondations.

« Autour du 90% de la population de 180.000 personnes ont été touchés« , a déclaré aujourd’hui le député de Surigao del Norte, Francisco José Matugas, selon la chaîne GMA.

« Tout est dévasté. Autant que je sache, bien que de manière limitée, je ne vois aucun bâtiment intact. Les bâtiments en béton n’avaient pas de toit ou étaient à moitié démolis » a noté Matugas.

Le député a ajouté que 80% des bâtiments municipaux sont gravement endommagés, bien que l’hôpital n’ait que de légers dégâts, et a estimé les dégâts du typhon à Siargao à environ 20.000 millions de pesos (environ 400 millions de dollars ou 356 millions d’euros).

De nombreuses provinces, dont Cebu, Bohol et Guimaras, ont été déclarées zones sinistrées en raison des dommages subis.

Dans la province du Negros Oriental, une ambulance a été emportée ce samedi par une inondation avec deux patients âgés de 33 et 76 ans qui ont été retrouvés morts lors de la découverte ultérieure du véhicule.

Le conducteur et un membre de sa famille ont pu se sauver en sortant de l’ambulance et en se tenant au toit, selon le journal « Inquirer ».

Manque de fonds

Vendredi, le président philippin Rodrigo Duterte a déclaré que cherchait des moyens de lever des fonds pour faire face à la dévastation laissé par le typhon, car il a averti que les coffres de l’État étaient presque vides en raison des dépenses liées à la pandémie de covid-19.

« Je ne suis pas tellement préoccupé par les dommages causés aux structures, aux infrastructures du gouvernement. Ma vraie peur est que beaucoup de gens soient morts« , a précisé le président.

Cependant, le président du parti de gauche Bayan Muna, Neri Colmenares, a déclaré qu’un pays où les typhons sont si fréquents devrait avoir des fonds réservés à ces types de catastrophes naturelles, même au milieu de la pandémie.

En outre, il a rappelé que Les Philippines doivent avoir de l’argent après avoir été le pays qui a le plus emprunté à la Banque mondiale, quelque 3,07 milliards de dollars, au dessus d’autres pays comme l’Inde (2,65 milliards de dollars), l’Indonésie (2,2 milliards de dollars) et le Maroc (1,8 milliard de dollars).

Un promedio de 20 tifones azotan Filipinas cada año y el más destructivo fue el supertifón Haiyan, el mayor de la historia reciente de Filipinas y que en noviembre de 2013 golpeó las islas de Samar y Leyte, matando a unas 7.000 personas y dejando a 200.000 familias sans logement.

Les Philippines sont l’un des pays les plus vulnérables à la crise climatique due aux catastrophes naturelles et, en outre, elles se trouvent sur la soi-disant ceinture de feu du Pacifique, une zone qui accumule environ 90% de l’activité sismique et volcanique de la planète. .