Le US Marshals Service choisit Digital Asset Bank, Anchorage, comme dépositaire de ses cryptos saisis

L’US Marshals Service a choisi la startup de cryptographie Anchorage comme dépositaire des crypto-monnaies saisies dans des affaires pénales.

L’un des principaux organismes chargés de l’application de la loi du ministère de la Justice (DOJ), l’USMS recherche un dépositaire depuis 2019, qui a maintenant pris fin avec Anchorage, qui offre une large gamme de services, notamment la garde, l’élimination et la comptabilité.

Après plus d’un an de processus, “Anchorage Digital a été sélectionné comme fournisseur de services financiers et de garde d’actifs numériques” pour USMS, a déclaré la startup dans un communiqué.

Auparavant, le contrat de 4,5 millions de dollars avait été remporté par BitGo fin avril, puis acquis par Galaxy Digital en mai.

Le Marshals Service vend aux enchères du Bitcoin depuis longtemps. C’est lors de telles enchères que le capital-risqueur Tim Draper a accumulé sa fortune en Bitcoin en remportant l’enchère 2014 de l’USMC de 30 000 BTC confisqués de la défunte Route de la soie.

Depuis 2014, l’agence a saisi et vendu plus de 185 000 BTC d’une valeur de plus de 7,2 milliards de dollars.

Anchorage, qui a levé 80 millions de dollars lors d’un cycle de financement plus tôt cette année auprès de a16z, GIC et d’autres, a également obtenu l’approbation conditionnelle du Bureau américain du contrôleur de la monnaie pour sa charte bancaire nationale en janvier de cette année.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.