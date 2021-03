Le vaccin AstraZeneca / Oxford Covid-19 a une efficacité de 76% dans un essai américain

AstraZeneca a annoncé jeudi que le vaccin Covid-19 développé avec l’Université d’Oxford avait une efficacité de 76% contre les cas de Covid-19 qui produisent des symptômes, sur la base d’une analyse de son essai clinique de phase 3 aux États-Unis.

La publication des données intervient après une réprimande publique remarquable des National Institutes of Health pour la façon dont AstraZeneca a présenté certains de ses résultats plus anciens montrant une efficacité plus élevée plus tôt cette semaine.

Lundi, AstraZeneca a annoncé dans un communiqué de presse que son vaccin à base de vecteur adénovirus à deux doses avait démontré une efficacité de 79% dans la prévention du Covid-19 symptomatique et de 100% dans la prévention de l’hospitalisation et de la mort.

Mais peu de temps après l’annonce, l’équipe de 11 scientifiques indépendants, connue sous le nom de Comité de surveillance des données et de la sécurité, qui avait supervisé l’essai a envoyé une lettre à AstraZeneca, l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, et le Biomedical Advanced Research and Development. Autorité critiquant le choix du géant pharmaceutique des données à partager avec le public.

« Le DSMB est préoccupé par le fait qu’AstraZeneca ait choisi d’utiliser des données qui étaient déjà obsolètes et potentiellement trompeuses dans leur communiqué de presse », selon la lettre, obtenue par le Washington Post et le New York Times. L’information «qu’ils ont choisi de divulguer était la plus favorable pour l’étude par opposition à la plus récente et la plus complète. Des décisions comme celle-ci érodent la confiance du public dans le processus scientifique. »

Après la fuite, le NIH a publiquement averti la société mardi, l’exhortant à s’assurer que ses données d’essai de vaccin les plus précises et les plus à jour soient publiées «dès que possible».

AstraZeneca a ensuite répondu avec son propre communiqué de presse mercredi, notant que les résultats qu’elle a présentés étaient basés sur une analyse intermédiaire qui était cohérente avec ses conclusions plus récentes.

Enfin, jeudi, il a publié ses conclusions de son analyse primaire terminée: le vaccin a une efficacité de 76% contre Covid-19 symptomatique dans tous les domaines, 85% d’efficacité contre Covid-19 symptomatique chez les personnes de 65 ans et plus et 100% d’efficacité contre les graves maladie et hospitalisation.

Il s’agit d’une réduction apparemment faible de l’efficacité globale par rapport aux résultats intermédiaires (76% contre 79%), mais le fait qu’un conflit ouvert entre un développeur de vaccin et les régulateurs se soit produit pourrait avoir des effets négatifs sur l’acceptation publique d’un vaccin, selon experts.

«Que les gens pensent ou non que les différences entre une version et la suivante sont importantes, les événements en eux-mêmes sont graves: le rôle du DSMB est de surveiller et d’assurer une conduite éthique», Hilda Bastian, chercheuse en santé qui travaillait aux NIH, dit Vox dans un e-mail. «Les sociétés pharmaceutiques doivent être scrupuleuses à ce sujet, et une brèche dans cette relation à cette échelle est grave en soi – et les implications pour la confiance sont plus larges.»

Malheureusement, les événements de cette semaine ne sont que l’un des nombreux embarras récents pour AstraZeneca autour de son vaccin Covid-19. Plus tôt ce mois-ci, près de deux douzaines de pays d’Europe ont mis fin à son utilisation en raison de craintes qu’il provoque des caillots sanguins rares et dangereux. (Le régulateur des produits pharmaceutiques de l’Union européenne a par la suite jugé que le vaccin était «sûr et efficace».)

Mais cette pause dans la distribution a suivi celle en Afrique du Sud après que les chercheurs ont constaté qu’il était inefficace contre la variante B.1.351 du virus qui cause Covid-19 qui est prédominant dans ce pays.

La société a également fait face à un examen minutieux des erreurs et d’autres problèmes avec ses essais cliniques antérieurs, y compris une erreur de dosage dans l’un de ses bras d’essai et des contrôles placebo incohérents. Cela a conduit à une grande variance de l’efficacité du vaccin selon le bras de l’essai, dans différents pays et à différents moments, allant de 62 pour cent à 90 pour cent.

Malgré tout ce drame, le vaccin AstraZeneca / Oxford reste crucial pour l’effort mondial visant à contenir la pandémie de Covid-19. C’est l’un des vaccins les plus utilisés à ce jour, l’un des moins chers et l’un des plus faciles à stocker. Il est maintenant distribué dans 89 pays, plus que tout autre vaccin Covid-19.

Pourtant, les récents faux pas de communication d’AstraZeneca sapent la confiance dans son produit à un moment critique. Pour les experts, la crainte est que ces échecs de communication puissent finalement conduire à plus d’hésitation autour de ce vaccin – et à des décès et hospitalisations évitables à long terme.

Pourquoi les régulateurs ont choisi AstraZeneca pour la manière dont il a présenté les résultats de ses vaccins

Il existe maintenant plusieurs vaccins hautement efficaces contre Covid-19 distribués dans le monde, et ils restent le meilleur espoir d’un retour à la normale.

Arriver à ce point a été un processus difficile. Les responsables de la santé, confrontés à des milliers de décès par jour, avaient désespérément besoin de vaccins. Mais les vaccins, dont certains utilisent de toutes nouvelles technologies, nécessitaient des tests à grande échelle, un processus difficile, long et coûteux.

En particulier, les responsables de la santé recherchaient les résultats des essais cliniques de phase 3, où le vaccin est testé sur des dizaines de milliers de personnes dans le monde réel contre le virus SRAS-CoV-2, l’agent pathogène qui cause Covid-19.

AstraZeneca a terminé les bras de ses essais de phase 3 de ses vaccins Covid-19 dans d’autres pays l’année dernière, mais en raison de préoccupations concernant la manière dont ces essais ont été menés, la société n’a pas demandé une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) de la Food and Drug Administration. , la même disposition qui a permis à d’autres vaccins Covid-19 de commencer à être utilisés aux États-Unis. La société a plutôt mené un essai distinct aux États-Unis.

Il existe des garanties essentielles en place dans tout essai de vaccin aux États-Unis. Les essais sont en double aveugle, où ni le participant ni la société parrainant l’essai ne savent qui a reçu le placebo et qui a reçu le vaccin réel. Et l’entreprise doit déclarer sa méthodologie et ses points de contrôle à l’avance. Le DSMB sert d’intermédiaire entre les participants à l’essai et l’entreprise, permettant au promoteur de savoir comment l’essai se déroule à des intervalles prédéterminés.

Une fois qu’un nombre donné de cas symptomatiques de Covid-19 (alias «événements») est détecté dans le pool d’essai, la société est autorisée à jeter un œil derrière le rideau pour voir comment les événements sont répartis entre le groupe vacciné et le groupe placebo. Cela leur permet de calculer dans quelle mesure le vaccin prévient les maladies, les maladies graves, les hospitalisations et les décès.

Le problème avec la récente annonce d’AstraZeneca était que la société a mis en évidence les performances de son vaccin sur la base de résultats intermédiaires avec une date limite de 17 février. Le DSMB, cependant, a estimé qu’il y avait des résultats plus complets qui auraient dû être inclus. Les événements les plus récents peuvent avoir modifié les résultats d’efficacité globale. Étant donné que la société n’a pas encore publié son analyse primaire terminée, le public ne sait pas comment cela affectera les résultats d’efficacité rapportés. Mais le fait que le DSMB se soit senti obligé d’intervenir laisse entendre que les résultats les plus complets étaient moins favorables au vaccin.

«Je travaille directement avec [AstraZeneca] sur cet essai, donc je ne peux rien dire de trop controversé ici », a déclaré David Benkeser, professeur assistant de biostatistique à l’Université Emory, dans un courriel. «Je dirai qu’il était tout à fait approprié que le DSMB exprime son inquiétude quant à la manière dont les résultats étaient diffusés.»

Il est difficile de dire pourquoi AstraZeneca a choisi de présenter des résultats intermédiaires plutôt que son analyse complète pour commencer. Cela peut avoir été le résultat d’une mauvaise communication entre la société et les régulateurs, ou il peut avoir été un effort délibéré pour façonner le discours public sur leur vaccin. Quoi qu’il en soit, le communiqué de presse d’AstraZeneca plus tôt cette semaine et la réprimande du NIH pourraient éroder la confiance dans l’entreprise et son vaccin.

«C’est un peu une blessure auto-infligée dans le processus de communication à ce sujet», a déclaré Jesse Goodman, un ancien scientifique en chef de la FDA.

L’épreuve d’AstraZeneca cette semaine met en lumière les dangers de la science par communiqué de presse

La pandémie de Covid-19 a souligné à plusieurs reprises l’importance de la communication d’informations au public et les coûts associés à une erreur. Ceci est particulièrement crucial avec les vaccins, qui obligent de nombreuses personnes à choisir de les obtenir afin de contrôler efficacement la propagation du virus. Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes se feront vacciner et que de plus en plus de doses deviendront disponibles, l’image aux États-Unis passera d’une situation de rareté à une situation d’abondance. À ce stade, la tâche la plus importante sera de convaincre les résistants d’obtenir leurs coups.

Des entreprises comme Pfizer et BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson ont toutes initialement annoncé l’efficacité de leurs vaccins Covid-19 dans des communiqués de presse plutôt que dans des articles évalués par des pairs ou des dépôts auprès des régulateurs. Les entreprises ont déclaré qu’elles souhaitaient communiquer au public des informations vitales sur leurs vaccins dès qu’elles les avaient. Mais les communiqués de presse ont permis aux entreprises de choisir ce qu’elles voulaient souligner, d’éluder certaines mises en garde et de rendre plus difficile pour les autres d’examiner leurs conclusions. Bien que les entreprises aient finalement publié leurs résultats dans des revues à comité de lecture, elles sont arrivées des semaines après les communiqués de presse.

Pourtant, l’autorisation d’un vaccin dépend des résultats que les entreprises présentent aux régulateurs comme la Food and Drug Administration. «En fin de compte, la FDA examine les données, pas les communiqués de presse», a déclaré Goodman. « Examiner ces données et faire leur propre analyse est ce qui va déterminer si ce vaccin obtient une EUA, si les avantages l’emportent sur le risque. »

Dans le cas du vaccin AstraZeneca / Oxford, la société a décidé de ne pas déposer de demande d’EUA auprès de la FDA sur la base de ses essais antérieurs et a plutôt mené un essai aux États-Unis avec plus de 32 000 participants. Les premiers résultats d’efficacité de l’année dernière étaient basés sur des essais portant sur 2 741 participants au Royaume-Uni et 8 895 au Brésil.

L’essai américain a été financé en partie par le gouvernement américain dans le cadre de l’opération Warp Speed, qui a dépensé 1,2 milliard de dollars pour soutenir la recherche sur le vaccin.

Mais le vaccin est maintenant utilisé depuis décembre, et près de 20 millions de personnes entre le Royaume-Uni et l’Union européenne seulement ont reçu une dose (les autres régions du monde qui distribuent le vaccin ne communiquent pas toutes leurs chiffres publiquement). Alors pourquoi les États-Unis attendent-ils toujours les résultats de leur essai du vaccin? Après tout, les États-Unis l’ont déjà payé, en ont commandé 300 millions de doses et se reposent sur un stock de millions de doses.

«C’est un essai critique, car nous n’avons pas encore eu un grand essai bien conçu pour ce vaccin, et vous avez besoin de la clarté de ce type de données», a déclaré Bastian. «Les disparités et autres différences qui alimentent ce que vous voyez dans un déploiement rendent les données aléatoires critiques. Et les études qui viendront de personnes qui n’ont pas été incluses dans les essais de phase 3 seront également cruciales. Nous avons besoin des deux.

Dans l’intervalle, AstraZeneca devra également prendre des mesures pour rétablir la confiance dans l’entreprise et son vaccin. «Je pense que nous devons comprendre ce qui n’a pas fonctionné dans cette communication et je pense qu’ils vont devoir être totalement francs dans la communication de toutes leurs données», a déclaré Goodman. «Ils doivent surmonter cela avec une transparence totale.»

Si l’entreprise n’est pas transparente sur la prise de décision qui a conduit aux allers-retours avec les régulateurs cette semaine, cela pourrait saper la perception du public du vaccin, qui s’est avéré utile contre Covid-19. Dans une pandémie qui a tué plus de 545 000 personnes aux États-Unis et 2,7 millions dans le monde, laisser des doses de vaccin efficaces inutilisées serait tragique.

AstraZeneca prévoit de déposer une demande d’EUA pour son vaccin Covid-19 auprès de la FDA sur la base des résultats de son récent essai de phase 3. Après avoir déposé sa demande, une équipe de conseillers externes de la FDA examinera les données de l’entreprise et se réunira dans environ un mois pour voter sur l’opportunité de recommander le vaccin pour une EUA.

Si le vote est favorable, la FDA peut accepter la recommandation et autoriser la distribution du vaccin. Cela peut arriver en aussi peu que deux jours après un vote des conseillers. Les tirs d’AstraZeneca / Oxford pourraient donc entrer en armes aux États-Unis dès le mois prochain.