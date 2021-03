Le vaccin AstraZeneca suspendu par les Pays-Bas alors que les États de l’UE sont préoccupés par les effets secondaires Monde | Nouvelles

Le gouvernement néerlandais a annoncé cette décision en déclarant que la pause prendrait effet immédiatement et resterait en place au moins jusqu’au 29 mars. Le ministre de la Santé, Hugo de Jonge, a déclaré: « Sur la base de nouvelles informations en provenance de Norvège et du Danemark, nous suspendons l’administration du vaccin AstraZeneca corona pendant deux semaines par mesure de précaution et en attendant une enquête plus approfondie. «