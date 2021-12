Le vaccin autrichien contre le Covid impose une « plan d’action désastreux » | Monde | Des nouvelles

Johnson « devrait y aller » si les vaccins étaient rendus obligatoires, déclare le député conservateur

L’Autriche a dévoilé jeudi comment elle entend s’assurer que les gens se conforment à la stratégie de vaccination obligatoire du gouvernement. Toute personne de plus de 14 ans qui refuse de se faire tirer dessus s’expose à des amendes pouvant aller jusqu’à 3 600 € tous les trois mois, et certains habitants ont réagi avec désespoir. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées samedi dans la capitale Vienne, et un habitant a qualifié l’ensemble d' »audace ».

Selon la police, environ 44 000 personnes ont assisté à la manifestation à Vienne ce week-end.

Parmi les nombreux signes de protestation, un « Non au fascisme vaccinal » s’est démarqué.

Un autre portait l’inscription « Je me bats pour la liberté et contre le vaccin ».

Alexander Steiner a déclaré à Express.co.uk : « Depuis près de deux ans maintenant, le monde se trouve dans une situation de danger pour la santé qui, rétrospectivement, est vraisemblablement allée dans la mauvaise direction.

« Malgré des tentatives mondiales désespérées pour lutter contre la pandémie, nous sommes maintenant, dans le monde entier, dans une situation pire que jamais. »

L’architecte de 65 ans, qui a attrapé le coronavirus au printemps dernier et n’est pas vacciné, a déclaré sur la base des mesures prises depuis le début de la pandémie, la politique de vaccination obligatoire de l’Autriche n’est guère surprenante.

LIRE LA SUITE : L’Autriche va trop loin ? Les règles vaccinales « lourdes » pourraient avoir des « conséquences »

Le mandat de vaccination de l’Autriche a provoqué un tollé dans tout le pays (Image: .)

Parlant de la dernière décision du gouvernement dirigé par les conservateurs, il a déclaré : « Je pense que le gouvernement fédéral autrichien – conformément à une approche à l’échelle de l’UE et mondiale – n’a eu d’autre choix que de se plier à cette ligne de conduite fondamentalement désastreuse.

« Parce que certains ne veulent pas se faire vacciner, ils ont décidé qu’ils ‘doivent’ faire entendre raison à ces couches de la population…

« Comment ? Par la vaccination obligatoire. »

Environ 68% de la population autrichienne de neuf millions d’habitants est entièrement vaccinée contre le COVID-19, l’un des taux les plus bas d’Europe occidentale.

À la mi-novembre, les infections ont atteint un niveau record, conduisant au retour à un verrouillage national, le quatrième depuis le début de la pandémie.

C’est alors que la première mention de vaccinations obligatoires est venue.

La ministre des Affaires constitutionnelles, Karoline Edtstadler, a déclaré lors d’une conférence de presse avec le ministre de la Santé Wolfgang Mueckstein : « Nous ne voulons pas punir les personnes qui ne sont pas vaccinées.

« Nous voulons les convaincre et les convaincre de se faire vacciner. »

Scepticisme : l’Autriche a l’un des taux de vaccination les plus bas d’Europe occidentale (Image : .)

Mais ils n’ont pas pu les convaincre.

Le ministre de la Santé a déclaré qu’à partir du 1er février 2022, il y aura des dates limites de vaccination trimestrielles et les autorités consulteront un registre central de vaccination pour vérifier si des membres du public y figurent.

Le gouvernement a affirmé que personne ne serait vacciné de force. Cependant, ceux qui ne se trouvent pas dans le registre seront passibles d’une amende.

M. Mueckstein a déclaré : « Dans les procédures ordinaires, le montant de l’amende est de 3 600 €.

« Comme alternative, les autorités ont la possibilité d’infliger une amende dans le cadre d’une procédure plus courte immédiatement après la date limite de vaccination. Ici, le montant de l’amende est de 600 €. »

Aux yeux du consultant autrichien Andreas Beikircher, il s’agit « d’une atteinte aux droits de la personne ».

« #Liberté »: quelque 44 000 personnes ont manifesté samedi à Vienne (Image: .)

Il a déclaré à Express.co.uk « À mon avis, cela est médicalement injustifiable.

« Je le considère comme une tentative de garder les gens occupés. Lorsque les gens sont occupés, vous pouvez faire des choses complètement différentes en arrière-plan. »

À propos de la façon dont une nation de la taille de l’Autriche, généralement pas sur le plan mondial, pourrait créer un précédent dans la gestion de la pandémie, M. Beikircher a déclaré que c’est précisément sa taille qui le permet : « Je pense que c’est juste un ballon d’essai parce L’Autriche est un petit pays. »

Le mandat du vaccin, qui doit durer jusqu’en janvier 2024, doit encore être approuvé par le parlement.

Avec deux partis d’opposition qui le soutiennent, on pense qu’il passera facilement.

M. Steiner, bien que totalement opposé à l’application de la vaccination, considère les amendes comme la manière évidente de procéder.

Jeremy Corbyn se dit opposé aux vaccins obligatoires contre le Covid-19

Il a déclaré: « La sanction pour non-respect est la conséquence logique; une plainte contre elle serait une blague.

« Ce que je trouve une audace, c’est que la vaccination naturelle n’est pas une exception globale à la vaccination obligatoire. »

Deux exemptions s’appliquent au régime autrichien : les barrières liées à la grossesse et à la santé.

M. Steiner pense que l’immunisation naturelle devrait être ajoutée à la liste.

Se disant protégé par ses anticorps, il trouve « ignorant » qu’on s’attend à ce qu’il se fasse vacciner tout en étant « protégé de cette manière ».

Il a affirmé : « Je suis en protestation intense contre cette méconnaissance d’une vaccination que je considère de très bonne qualité et je ne céderai certainement pas aux pressions du législateur.

Il a admis, néanmoins, qu’il s’agissait pour lui de « parler facile » : « Dieu merci, la maladie m’a atteint à un moment et dans une mesure qui ont créé un cadre de conditions favorable.

« Personnellement, il est important pour moi de ne pas me protéger d’une nouvelle infection 24 heures sur 24, car je préfère garder mon système immunitaire ‘en mouvement’. »

M. Beikircher, sur des lignes similaires, a ajouté: « Lorsque vous avez récupéré, vous avez les meilleurs anticorps car ils sont naturellement beaucoup plus flexibles et peuvent mieux s’adapter aux mutations. »

Ce qui le frappe le plus dans la façon dont les choses se déroulent, c’est « à quel point il est facile de diviser la population ».

Il a dit : « Psychologiquement, c’est bien réglementé. Il n’y a pratiquement pas de groupes de résistance.

Et les opinions de ceux qui résistent aux directives mises en œuvre, a-t-il affirmé, « sont qualifiées de théorie du complot ».

Le nom d’Alexander Steiner a été modifié.