Le vaccin chinois craint : la protection des vaccins chinois s’estompe à peine SIX mois après la double vaccination | Monde | Nouvelles

L’étude en laboratoire suggère que les anticorps déclenchés par le vaccin COVID-19 de Sinovac Biotech – officiellement connu sous le nom de CoronaVac – sont tombés en dessous d’un seuil clé d’environ six mois après une deuxième dose pour la plupart des receveurs. Cependant, du côté positif, les scientifiques ont découvert qu’un troisième coup produisait un puissant effet de rappel.

L’équipe de chercheurs chinois a rapporté les résultats d’une étude d’échantillons de sang d’adultes en bonne santé âgés de 18 à 59 ans dans un article publié dimanche, qui n’a pas fait l’objet d’un examen par les pairs.

En ce qui concerne les participants qui ont reçu deux doses de Sinovac, à deux ou quatre semaines d’intervalle, seulement 16,9% et 35,2% respectivement avaient encore des anticorps neutralisants au-dessus de ce que les chercheurs considèrent comme un seuil détectable six mois après la deuxième injection, selon le document.

Ces chiffres étaient basés sur les données de deux cohortes, chacune impliquant plus de 50 participants, tandis que l’étude a fourni des troisièmes doses du vaccin ou d’un placebo à un total de 540 participants.

L’étude suggère que le CoronaVac de Sinovac perd de son efficacité après six mois (Image: GETTY)

Des pays comme le Brésil, le Chili et l’Indonésie font un usage intensif de Coronavac (Image: GETTY)

Les chercheurs n’ont pas pu être certains de la manière dont la diminution des anticorps affecterait l’efficacité du tir, car les scientifiques n’ont pas encore déterminé exactement quel devrait être le seuil des niveaux d’anticorps pour un vaccin afin de prévenir le COVID-19.

L’article, intitulé Immunogénicité et innocuité d’une troisième dose, et persistance immunitaire du vaccin CoronaVac chez les adultes en bonne santé âgés de 18 à 59 ans, concluait : « À court et moyen terme, garantir que davantage de personnes remplissent le calendrier actuel à deux doses de CoronaVac devrait être la priorité.

L’Indonésie et la Thaïlande ont toutes deux accepté de donner respectivement une troisième injection de Moderna et de Pfizer à certaines personnes complètement vaccinées avec le vaccin Sinovac face aux inquiétudes quant à son efficacité contre la variante Delta, qui est considérablement plus contagieuse que la souche d’origine.

Francisco Duque, ministre philippin de la Santé (Image : GETTY)

La Turquie avait également commencé à offrir une troisième dose de Sinovac ou de Pfizer à certaines personnes qui ont reçu des injections de Sinovac.

À la fin du mois dernier, Sinovac avait livré plus d’un milliard de doses de vaccin, non seulement en Chine, mais dans d’autres grands pays comme le Brésil, l’Indonésie et le Chili.

S’exprimant aujourd’hui, le secrétaire philippin à la Santé, Francisco Duque, a déclaré qu’il n’y avait pas encore de recommandation du groupe d’experts en vaccins du pays sur l’administration d’un rappel, mais les experts discutent de la possibilité.

Flacons CoronaVac sur la ligne de production (Image : GETTY)

Où les vaccins contre les coronavirus sont produits (Image: Express)

L’étude a également indiqué que les participants de certaines cohortes qui ont reçu une troisième dose du vaccin Sinovac environ six mois après la seconde ont montré une augmentation d’environ trois à cinq fois des niveaux d’anticorps après 28 jours supplémentaires, par rapport aux niveaux observés quatre semaines après la deuxième coup.

Les chercheurs ont souligné que l’étude ne teste pas l’effet des anticorps contre des variantes plus transmissibles, et que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la durée des anticorps après une troisième injection.

L’étude a été menée par des chercheurs des autorités de contrôle des maladies de la province du Jiangsu, de Sinovac et d’autres institutions chinoises.

Chiffres du coronavirus dans le monde (Image: Express)

Par ailleurs, une étude publiée hier par le Centre d’excellence thaïlandais en virologie clinique de la Faculté de médecine de l’Université Chulalongkorn de Bangkok a suggéré qu’un cocktail de Sinovac et d’AstraZeneca – le jab développé en collaboration avec l’Université d’Oxford – pourrait être “très efficace”.

La recherche suggère que deux doses de Sinovac, qui utilisent ce que l’on appelle la méthode du virus inactivé, peuvent aider à « l’augmentation de l’immunité à un niveau moyen de 100 unités ».

De plus, si deux doses d’AstraZeneca, qui utilise une nouvelle technique connue sous le nom de méthode vectorielle, sont administrées, le système immunitaire tire jusqu’à 900 unités, selon l’étude.

CoronaVac est le vaccin COVID-19 le plus largement utilisé (Image: GETTY)

Le Dr Yong Poovorawan, directeur du centre, a déclaré au Phuket Times qu’il menait des recherches “approfondies” sur sa capacité à bloquer chaque variante du virus.

Néanmoins, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne recommande pas actuellement l’utilisation de « cocktails » de vaccins de cette manière.

Depuis le 7 juillet, CoronaVac est le vaccin le plus utilisé au monde contre le COVID-19.