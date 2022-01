Le vaccin contre l’allergie aux chiens, de plus près | Vie

Il n’y a rien de plus frustrant pour un amoureux des animaux que de souffrir d’allergies et de ne pas pouvoir les approcher. Mais le vaccin pourrait arriver plus tôt qu’on ne le pense…

La allergie aux chiens C’est une maladie qui se développe dans le monde entier, comme la plupart des allergies en général.

Ce n’est pas grave, mais c’est une énorme frustration pour les gens qui aiment les animaux, veulent en avoir un chez eux et ne le peuvent pas.

Maintenant, un groupe de scientifiques japonais a identifié la structure cristalline d’une protéine qui est la clé de faire un vaccin contre l’allergie aux chiens, comme expliqué par l’Université d’Osaka.

Au fil des ans, les scientifiques ont identifié sept allergènes canins différents, c’est-à-dire des molécules ou des structures moléculaires qui se lient à un anticorps et produisent une réponse immunitaire très forte, provoquant des problèmes d’allergie.

Ces allergènes sont appelés Canis familiaris allergènes 1 à 7 (Can f 1-7). Cependant, un seul d’entre eux, le Peut f 1, est responsable entre 50-75% de toutes les réactions allergiques chez l’homme, concernant les chiens.

La clé pour trouver un vaccin est dans identifier les épitopes IgE de Can f 1, c’est-à-dire de courtes séquences d’acides aminés qui font partie d’une protéine qui produit la forte réponse immunitaire des personnes allergiques.

« Nous voulons pouvoir présenter de petites doses de ces épitopes au système immunitaire pour l’entraîner à les gérer, à l’instar du principe sur lequel est basé tout vaccin », explique Takashi Inui, spécialiste de la recherche en allergologie, professeur à l’Université de Préfecture d’Osaka et auteur principal de l’étude

« Mais nous ne pouvons pas le faire sans d’abord identifier l’épitope IgE de Can f 1 », conclut-il.

Ces chercheurs japonais ont utilisé la cristallographie aux rayons X pour révéler, pour la première fois, la structure de la protéine Can f 1.

Il est quasiment identique à 3 autres allergènes canins, mais avec des modifications très spécifiques. C’est dans ces changements que l’épitope IgE qui serait utilisé pour faire un vaccin contre l’allergie aux chiens.

Ils ont tellement limité qu’ils sont convaincus qu’ils peuvent y parvenir.

S’il est finalement obtenu, le meilleur de tous est que le moyen de l’obtenir il pourrait être appliqué à d’autres allergies différentes, pour obtenir leurs vaccinations respectives.