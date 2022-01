Le vaccin contre le Covid n’augmente pas le risque de naissance prématurée : étude

Jusqu’à 98,3 pour cent ont été vaccinés au cours de leur deuxième ou troisième trimestre, tandis que les autres l’ont reçu au cours du premier trimestre de leur grossesse.

Selon une étude, la vaccination contre le COVID-19 pendant la grossesse n’est pas associée à des complications telles que l’accouchement prématuré ou un poids inférieur à la normale des bébés.

Les chercheurs de l’Université de Yale aux États-Unis ont noté que les personnes enceintes qui contractent COVID-19 ont un risque accru de gravité de la maladie et de décès.

L’un des obstacles à l’acceptation du vaccin est la crainte que la vaccination puisse perturber la grossesse, ont-ils déclaré.

Les résultats, publiés mardi dans un rapport des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, sont basés sur plus de 40 000 femmes enceintes.

Il montre que la vaccination COVID-19 pendant la grossesse n’était pas associée à une naissance prématurée ou à un petit pour l’âge gestationnel (SGA) lorsque l’on compare les personnes vaccinées avec des personnes enceintes non vaccinées.

Le trimestre au cours duquel la vaccination a été reçue et le nombre de doses de vaccin COVID-19 reçues n’étaient pas non plus associés à un risque accru d’accouchement prématuré ou de PSG, ont découvert les chercheurs.

« Se faire vacciner contre le COVID-19 est important pour prévenir les maladies graves chez les personnes enceintes », a déclaré Heather Lipkind, professeur agrégé à la Yale School of Medicine et auteur principal de l’étude.

L’accouchement prématuré – où les bébés sont livrés avant 37 semaines – et SG, dans lequel les bébés sont livrés plus petits que la normale pour l’âge gestationnel, ont été associés à un risque plus élevé de décès infantile et d’invalidité.

Les chercheurs ont utilisé les données de huit organisations de soins de santé pour étudier le risque d’accouchement prématuré ou PAG chez les femmes enceintes vaccinées et non vaccinées âgées de 16 à 49 ans.

Parmi les personnes incluses dans l’étude, 10 064 personnes, soit près de 22%, ont reçu au moins une dose de vaccin COVID-19 pendant la grossesse, ont déclaré les chercheurs.

Jusqu’à 98,3 pour cent ont été vaccinés au cours de leur deuxième ou troisième trimestre, tandis que les autres l’ont reçu au cours du premier trimestre de leur grossesse.

Près de 96 % des personnes vaccinées ont reçu un vaccin à ARNm développé par Pfizer ou Moderna.

Les nouvelles découvertes ajoutent aux preuves que la vaccination COVID-19 est sans danger pendant la grossesse, ont déclaré les chercheurs.

Les recherches sur les facteurs à l’origine de la faible acceptation des vaccins chez les personnes enceintes ont révélé que les préoccupations les plus courantes étaient le manque d’informations sur la sécurité du vaccin COVID-19 chez les personnes enceintes et les dommages potentiels pour le fœtus, ont-ils ajouté.

