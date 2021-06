Le vaccin contre tous les coronavirus connus est plus proche que jamais

01/06/2021 à 13:41 CEST

Des scientifiques de Institut de recherche Scripps, immergé dans l’étude de la façon dont l’exposition précédente du système immunitaire aux coronavirus à l’origine du froid impacte ou non la réponse immunitaire auxl COVID-19, viennent de découvrir un anticorps anti-coronavirus à réaction croisée qui se déclenche lors d’une infection au COVID-19.

Et c’est cela, avec des données antérieures à la Pandémie de covid-19 Contre lequel nous nous battons encore aujourd’hui, selon les informations traitées par le Scripps Research Institute, la plupart des Américains avaient déjà été malades d’un certain type de coronavirus.

Il y a au moins quatre coronavirus dans la famille des SRAS-CoV-2 ceux qui causent le rhume.

Ces découvertes, qui font réfléchir les scientifiques, sont la possibilité la plus probable trouver un vaccin ou un traitement par anticorps capable d’agir contre la plupart ou tous les types de coronavirus existants.

« En examinant des échantillons de sang prélevés avant la pandémie et en les comparant avec des échantillons de personnes qui avaient été malades du COVID-19, nous avons pu identifier les types d’anticorps qui ont réagi de manière croisée avec les coronavirus bénins ainsi que le SRAS-CoV-2, “, déclare l’auteur principal Raiees Andrabi, PhD, chercheur au Département d’immunologie et de microbiologie.

Et il y a encore plus : dans les tests ultérieurs effectués pour continuer à cribler les véritables options que ce traitement est réalisable, les scientifiques ont fini par montrer que leur anticorps était également capable de neutraliser le SRAS-CoV-1, le coronavirus qui provoque syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS).

“La découverte peut être une étape importante dans le développement d’un vaccin contre le pan-coronavirus, qui pourrait protéger contre d’éventuels coronavirus émergents à l’avenir”, a déclaré le James et Jessie Minor chaire d’immunologie au département d’immunologie et de microbiologie du Scripps Research Institute, PhD Dennis Burton.

L’étude a été publiée dans la revue scientifique Nature Communications.

L’avenir (et la fin ?) des coronavirus

Les avancées indiquent la possibilité de découvrir ce traitement global contre tout type de coronavirus.

Selon l’équipe scientifique du Scripps Research Institute, ils ont pu définir que cet anticorps découvert à réaction croisée est susceptible d’avoir été produit par le soi-disant cellule mémoire B.

C’est un sous-type de cellule B qui se forme après la première infection. Son existence est fondamentale car elle est capable de générer le réponse immunitaire plus robuste en cas de réinfection.

Ils se souviennent de la menace initiale de la maladie et finissent par circuler dans notre circulation sanguine pendant des décennies pour agir à nouveau si nécessaire.

Et c’est la clé pour penser que, puisqu’elle existe dans l’organisme de ceux qui ont eu un rhume, la science peut l’utiliser pour trouver le traitement pour la fin des coronavirus.

“Notre identification d’un anticorps à réaction croisée contre le SRAS-CoV-2 et les coronavirus les plus courants est une avancée prometteuse sur la voie d’un vaccin ou d’une thérapie à large action”, confirme le PhD Dennis Burton.

La prévention est le meilleur vaccin

Misez sur la recherche et atteignez le point de pouvoir anticiper les maladies à venir C’est l’objectif de la prochaine étude que cette équipe scientifique va mener.

«Un autre coronavirus mortel est susceptible d’émerger à nouveau à l’avenir, et quand il le fera, nous voulons être mieux préparés“, déclare Burton du département d’immunologie et de microbiologie du Scripps Research Institute.

La nouvelle nomenclature des vaccins contre le coronavirus

En ce qui concerne la coronavirus l’actualité, notamment la COVID-19 qui bouleverse le monde depuis plus d’un an, les autorités sanitaires, en plus de continuer à lutter contre elle, ont décidé de changer la nomenclature des différentes souches ou variantes qui émergent partout et dans le monde entier.

La Organisation mondiale de la SANTE il prend désormais pour sien le système de nomenclature basé sur les lettres grecques qui viennent d’être libérées de la fonction de désignation des ouragans par l’Organisation météorologique mondiale.

La décision de déménager appeler la variante B.1.1.7 comme Alpha et B.1.617.2 comme Delta, c’est cesser de les nommer comme souche britannique ou alors Souche sud-africaine, qui aux yeux de l’OMS finira par imposer un biais social.

En plus de permettre d’en parler plus facilement dans les médias et dans les conversations de tous les jours, cela permettra de mettre fin à ce déterminant racial qui venait de l’endroit où ils ont été découverts. Quelque chose considéré par la science et par l’OMS comme stigmatisant.

D’une certaine manière, les pays qui investissent dans le séquençage du génome qui déclenche l’alarme d’un pays au sujet d’une mutation qui aurait pu survenir n’importe où ailleurs dans le monde sont punis à l’échelle mondiale.

Une avancée de plus dans la manière de traiter et d’analyser Pandémie de covid-19 Qui sait, si avec le développement médical de la Institut de recherche Scripps il pourrait s’agir du dernier causé par un coronavirus.