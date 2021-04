Le vaccin Covid-19 est gratuit, même si vous recevez une facture d’assurance maladie

Le vaccin Covid-19 est gratuit pour tous les Américains – sans exception.

Il est possible, bien que peu probable, que vous receviez de toute façon une facture ou quelque chose qui ressemble à une facture de votre compagnie d’assurance maladie. Cela vient d’arriver à ma collègue Sara Morrison, comme elle l’a partagé sur Twitter. Elle avait reçu une explication des prestations de son assureur, Cigna, disant qu’elle devait 57 cents pour sa première dose de vaccin. (Elle a reçu une autre déclaration avec un solde de 96 cents après sa deuxième dose, m’a-t-elle dit.)

Cela peut sembler insignifiant, mais tout ce qui crée plus de confusion ou d’hésitation à obtenir le vaccin Covid-19 est un obstacle à la fin de la pandémie. Des recherches antérieures ont montré que même de petits frais, aussi peu que 10 $, peuvent amener les patients à reporter un traitement médical vital.

Et ce n’est pas seulement Sara: j’ai cherché sur Twitter d’autres rapports de personnes ayant reçu un solde pour le vaccin Covid-19, et il n’a pas été difficile de trouver plusieurs exemples. Le département des assurances de l’État de Pennsylvanie, l’un des plus actifs du pays sur les droits des consommateurs en matière de soins de santé, m’a dit qu’il avait reçu des plaintes de patients concernant la facturation du vaccin, et ProPublica a trouvé des patients facturés.

Pourtant, ce sont probablement des incidents isolés. Mais il est important d’être clair: ce sont des erreurs. Le Congrès a adopté une loi exigeant que chaque Américain reçoive le vaccin gratuitement, quelle que soit l’assurance maladie ou non.

«Les règles pour les vaccins Covid-19 sont claires: les fournisseurs de vaccins ne sont pas autorisés à facturer les patients, point final», m’a dit Larry Levitt, vice-président exécutif de la Kaiser Family Foundation. «Tout le monde peut se faire vacciner gratuitement, qu’il soit assuré ou non.»

Certains sites de vaccination ne collectent aucune information sur les assurances. (Je suis allé voir l’un d’entre eux.) Mais d’autres prestataires demandent aux patients leur carte d’assurance lorsqu’ils se présentent à leur rendez-vous pour le vaccin. Et en cherchant sur Twitter, je suis tombé sur des gens qui ne savaient pas pourquoi on leur avait demandé leur carte d’assurance, certains craignaient d’être facturés pour leur vaccin.

Les prestataires peuvent légitimement facturer à l’assureur une somme modique pour le service réel d’administration du vaccin. Mais ce coût est censé être entièrement supporté par la compagnie d’assurance. Si vous recevez une facture ou si vous ne parvenez pas à expliquer les prestations que vous recevez, vous devez contacter votre assureur pour lui faire savoir qu’il y a peut-être une erreur.

«Les patients ne devraient pas payer et ils devraient discuter de toute facture qu’ils pensent être une erreur avec leur assureur et leur fournisseur», déclare Cynthia Cox, vice-présidente de la Kaiser Family Foundation.

La seule exception pourrait être si un patient reçoit un vaccin lors d’un rendez-vous qu’il avait prévu parce qu’il était malade ou pour une autre raison que de se faire vacciner. Des frais normaux pour cette visite de maladie pourraient s’appliquer. Mais selon le département des assurances de Pennsylvanie, “Si le seul but de la visite est la réception du vaccin, le patient ne devrait pas être facturé.”

Cox et Levitt avaient une théorie expliquant pourquoi cela pouvait se produire: le fournisseur pourrait coder le service d’une manière qui indique que le patient devrait payer une partie du coût. Il peut s’agir, en d’autres termes, d’erreurs de codage individuelles plutôt que de quelque chose de plus systémique ou néfaste. Cela correspond à l’explication que j’ai reçue de Cigna:

Dans de rares cas où un client reçoit un EOB indiquant qu’il peut devoir une petite somme pour un rendez-vous pour un vaccin COVID, cela est probablement dû au fait que le rendez-vous a été mal codé par le fournisseur ou à un ajustement incorrect d’un supplément d’administration de l’État par l’assureur. Si un client pense qu’une réclamation a été traitée de manière incorrecte, nous l’encourageons à nous contacter et nous l’examinerons.

Mais cela reste un problème, car les États-Unis sont à un moment critique de la pandémie. À l’heure actuelle, selon le suivi des vaccins de Bloomberg, l’Amérique a administré suffisamment de doses pour 30% de la population. C’est un progrès impressionnant par rapport au reste du monde, mais c’est encore bien en deçà de l’objectif de 75 à 80% que les dirigeants de la santé publique se sont fixé. Et alors que de plus en plus de gens disent qu’ils recevront le vaccin dès qu’ils le pourront, il reste encore une part importante de ceux qui disent vouloir attendre et voir.

Pour les Américains qui disent qu’ils vont attendre et voir, apprendre que le vaccin Covid-19 est gratuit peut être convaincant pour les convaincre de se faire vacciner, selon le sondage de la KFF.

Fondation de la famille Kaiser

Les étapes finales de la campagne de vaccination aux États-Unis peuvent exiger plus de persuasion car, jusqu’à présent, la demande a été motivée par les populations à haut risque, les personnes tenues de se faire vacciner pour le travail et les personnes qui pourraient être moins à risque mais qui étaient toujours désireuses faites-vous vacciner. Alors que la demande commence à se tarir dans certains endroits, les efforts de santé publique devront faire davantage pour faire sortir les gens.

La promesse d’un vaccin gratuit pourrait être un outil puissant dans cet effort. Mais cela nécessite que les Américains comprennent le message – et ne soient pas confus s’ils voient des histoires d’autres personnes qui ont été facturées par erreur pour leur coup de Covid-19. Le vaccin est gratuit. Fin de l’histoire.