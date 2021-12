Le vaccin COVID-19. L’imposition d’une vaccination obligatoire avec un passeport de santé biométrique ?

par le Dr Pascal Sacré, Recherche Globale :

Avec prévoyance, cet article soigneusement recherché par Dr Pascal Sacré a été publié pour la première fois en août 2020, plusieurs mois avant le lancement du vaccin à ARNm.

**

Le vaccin COVID-19…

Est-ce LE but final de cette crise, imposer une vaccination obligatoire à tout le monde, avec un passeport sanitaire biométrique et sans lui, l’impossibilité de se déplacer, d’acheter, de manger ?

L’avenir proche nous le dira.

Avec le temps, l’accumulation d’effets secondaires, les témoignages de médecins de plus en plus nombreux, la vaccination est devenue un sujet de polémique, souvent passionnée, parfois violente.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Il ne s’agit pas seulement d’être pour ou contre la vaccination en général.

Il s’agit d’être vigilant face à l’énorme pression des entreprises et des gouvernements pour injecter à des milliards de personnes en bonne santé un produit fabriqué à la hâte, en utilisant des technologies immatures telles que la manipulation de l’ADN, avec des effets secondaires encore inconnus.

Le remède ne doit pas être pire que le mal.

Face à la peur, à la terreur dans les esprits, face à l’enthousiasme de certains dirigeants et face au pouvoir des entreprises et fabricants de vaccins, saurons-nous, en tant que simples citoyens, résister, garder notre sang-froid et empêcher ces personnes de jouer avec nos santé?

Savez-vous ce que la commercialisation des vaccins apporte aux laboratoires pharmaceutiques ?

Références sur le site Statista, chiffres pour l’année 2019 [1] :

GSK (GlaxoSmithKline) : plus de 8 milliards d’euros. Merck : 7,3 milliards d’euros Pfizer : 5,9 milliards d’euros Sanofi : 5,8 milliards d’euros

Des milliards, en une seule année !

Pensez-vous que la conservation de tels acquis ne motiverait pas la transgression des limites en balayant tout sur son passage, toute éthique scientifique, toute valeur morale ?

Comme Emma Kahn [2] déclaré sur le site Internet de l’AIMSIB (International Association for Scientific, Independent and Benevolent Medicine), le 3 mai 2020 :

« Curieusement, les trois vaccins en essais cliniques en Occident (hors Chine) contre le COVID-19 sont développés par des start-up et non par Big Pharma (le surnom de l’industrie pharmaceutique). Pourquoi les grandes entreprises (Merck, GSK, Sanofi, Pfizer) n’ont-elles pas lancé d’études cliniques ? Une première raison est préoccupante : … les experts du secteur savent déjà que les vaccins contre le coronavirus sont trop risqués, ils induisent des phénomènes de facilitation et immunopathologiques. Le phénomène de facilitation de l’infection par les anticorps est crucial à comprendre.

Vaccins trop risqués !

Facilitation et phénomènes immunopathologiques !

Ce n’est pas un complot, ni les élucubrations d’un quidam [dictionary]. Ce sont des données publiées, bien connues des scientifiques, des virologues et publiées dans de nombreuses revues.

Ces faits sont particulièrement pertinent pour la famille des coronavirus et le SRAS [3].

Avec des vaccins,

« le plus gros problème est la peur d’un ADE (rehaussement dépendant des anticorps, facilitation de l’infection par le vaccin, médiée par des anticorps induits par la vaccination) : facilitation de la pénétration du virus dans les cellules par le récepteur du fragment Fc des immunoglobulines » [4].

Le 5 mars 2020, Pierre Hotez [5] (expert en vaccins) a averti le Congrès américain de la facilitation de l’infection par anticorps et de sa relation avec la vaccination [6] :

« Il faut être très prudent et aller doucement avec les essais cliniques, les essais sur animaux ont montré une facilitation » !

Big Pharma est donc prudent. Cela confirme la crédibilité de cette information.

Non seulement ce vaccin ne vous protégera pas du tout ou pas assez, mais il peut aggraver les choses en facilitant votre infection au COVID-19 !

Le phénomène de facilitation de l’infection virale par des anticorps (ADE ou stimulation dépendante des anticorps) est connu de longue date et existe pour de nombreux virus.

Des anticorps de ce type ont été démontrés in vitro dans le cas du SARS-CoV-2 et des candidats vaccins ne feraient qu’aggraver cet effet immunopathologique !

C’est encore plus probable si nous sautons les étapes.

La journaliste Céline Deluzarche, dans un article sur Futura Sciences (Futura Santé) du 19 mars 2020 revu le 15 juin, a déclaré :

«Coronavirus : les dangers d’un vaccin développé à la hâte. Face à l’urgence, les scientifiques appellent à accélérer les procédures de tests et à renoncer aux tests animaux habituels. Une stratégie louable, mais qui pourrait s’avérer au mieux contre-productive et au pire cause la mort » [7]. « Normalement, il faut entre 15 et 20 ans obtenir un vaccin efficace, non toxique et utilisable. La première étape consiste à développer une formulation avec les prérequis chimiques et pharmaceutiques, mener des études d’immunogénicité [8] chez l’animal, évaluer la toxicité du vaccin [9] chez l’animal, puis chez l’homme, et enfin tester son efficacité à grande échelle.

Pourtant, certains font pression, invoquant l’urgence.

Pourquoi font-ils ça?

Ils exploitent la peur pour atteindre leur objectif. Il n’est jamais bon de décider quoi que ce soit par peur.

A quel jeu dangereux ces gens jouent-ils ?

L’Union européenne (UE) en particulier, et son nouveau président, Ursula von der Leyen, après avoir organisé un téléthon mondial pour financer la recherche d’un vaccin [10], essaie d’imposer l’idée que seul un vaccin peut nous sauver.

« … face à l’urgence et à la pression des gouvernements et des autorités sanitaires, certains demandent une accélération des procédures. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré mardi qu’elle espérait un vaccin contre le nouveau coronavirus avant l’automne. [7].

On a le sentiment que tout cela était prévu d’avance, quand on sait que Bruxelles, aujourd’hui, travaille depuis longtemps sur un passeport « vaccin » afin de mettre la population sous surveillance et contrôle total. [11].

Le COVID-19 n’est-il qu’un prétexte pour imposer des mesures totalitaires qui auraient autrement été impossibles à accepter ?

Je pose la question.

Lire la suite @ GlobalResearch.ca