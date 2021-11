par Paul Craig Roberts, Paul Craig Roberts :

L’établissement médical américain corrompu dirigé par le meurtrier de masse Tony Fauci a été contraint il y a quelque temps d’admettre que le « vaccin » Covid perd rapidement de son efficacité contre le virus. Mais ils ont affirmé que le « vaccin » protégeait contre des cas suffisamment graves pour vous envoyer à l’hôpital ou à votre mort.

Maintenant, Fauci a été contraint de revenir sur cette fausse affirmation. Vasko Kohlmayer rapporte :

La semaine dernière, le Dr Anthony Fauci a fait peut-être la confession la plus accablante de la saga du vaccin Covid. Les implications de sa déclaration sont si profondes que l’interview dans laquelle il l’a faite pourrait bien constituer un tournant dans la lutte contre la grande fraude aux vaccins qui est perpétrée contre les peuples du monde.

Lors d’une session de podcast du 12 novembre avec le New York Times, Fauci a été contraint d’admettre le fait que les vaccins ne protègent pas de manière fiable leurs destinataires contre un Covid grave ou la mort.

Invité à expliquer les données en provenance d’Israël – un pays avec l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde – Fauci a déclaré ce qui suit :

«Ils constatent une diminution de l’immunité non seulement contre l’infection mais contre l’hospitalisation et dans une certaine mesure la mort, qui commence maintenant à concerner tous les groupes d’âge. Il n’y a pas que les personnes âgées.

En d’autres termes, l’efficacité protectrice des vaccins diminue non seulement en ce qui concerne la menace d’infection, mais également en ce qui concerne les graves Covid et la mort. Parlant de l’efficacité des vaccins dans les pays où les taux de vaccination sont élevés, Fauci a admis :

« Cela diminue au point que vous voyez de plus en plus de personnes contracter des infections à percée, et de plus en plus de personnes qui contractent des infections à percée se retrouvent à l’hôpital. » https://www.lewrockwell.com/2021/11/vasko-kohlmayer/fauci-finally-admits-vaccines-dont-protect-against-serious-covid-or-death/

En d’autres termes, toutes les affirmations faites pour le « vaccin » Covid sont fausses. Un grand nombre de personnes ont été trompées par un établissement médical corrompu et des médias corrompus dans des actes de suicide et de graves atteintes à la santé. Pourtant, la campagne coercitive de vaccination se poursuit. Les responsables de cette campagne sont des meurtriers. Ces meurtriers incluent tous les dirigeants politiques du monde occidental.

Pourquoi tous et l’écume des médias continuent-ils à mentir de manière flagrante ? Ces personnes totalement corrompues continuent de vanter « la pandémie des non vaccinés ». Une telle pandémie n’existe pas. Les informations de chaque pays montrent que l’infection et la mortalité augmentent avec la vaccination. https://www.globalresearch.ca/trends-in-mortality-and-morbidity-in-the-most-vaccinated-countries-twenty-one-proven-facts/5761773

Au Royaume-Uni, 74% des décès présumés de Covid entre août et septembre étaient des personnes vaccinées. https://dailyexpose.uk/2021/09/18/Fully-vaccinated-account-for-74-percent-of-covid-19-deaths-in-the-uk/

Les données collectées par Public Health Scotland montrent que la campagne de vaccination a permis d’augmenter de 3 071 % le nombre de décès écossais par rapport à il y a un an et de plus de cas de Covid chez les vaccinés que chez les non vaccinés. https://humansarefree.com/2021/09/covid-19-deaths-higher-than-this-time-last-year.html

« Les non vaccinés ne représentent que 19,7 % de tous les décès de Covid-19 depuis le 14 août 2021, tandis que la population vaccinée représente 80,3 % de tous les décès depuis la même date, les entièrement vaccinés représentant 76 % des décès. » https://humansarefree.com/2021/09/covid-19-deaths-higher-than-this-time-last-year.html

Les données d’Israël confirment que la pandémie fait partie des vaccinés.

La raison pour laquelle les vaccinés sont à risque est double. Le « vaccin » a des effets secondaires graves qui sont confondus avec Covid, et le « vaccin » endommage et finalement détruit le système immunitaire humain inné, rendant les vaccinés plus sensibles à tous les virus et maladies.

D’éminents scientifiques et chercheurs médicaux indépendants des subventions des Big Pharma ont établi ces faits, mais les médias putains refusent de les rapporter. Tout ce que les gens reçoivent de CNN, MSNBC, NPR, BBC, New York Times, CDC, NIH, AMA, des politiciens et des médias sociaux est un endoctrinement qui pousse les gens à se blesser et à se tuer en acceptant le « vaccin ».

Les faits sont clairs. La campagne de vaccination contre le Covid est le plus grand mouvement de meurtres de masse de l’histoire.

La réponse du public au livre de Robert F. Kennedy, Jr. qui vient de paraître, The Real Anthony Fauci, montre que les gens voient à travers le récit orchestré cultivé par les médias prostitués. Le livre a subi un black-out médiatique comme s’il n’existait pas, mais il est néanmoins numéro un sur la liste des meilleurs vendeurs d’Amazon et numéro un sur la liste des meilleurs vendeurs de Kindle.

